El PP exige ahora a Fomento que extienda la bonificación de la AP7 a la C. Valenciana

El grupo popular y Compromís se aliaron ayer en el Senado para presionar al Ministerio de Fomento para que extienda las bonificaciones del 50 % a los camiones en la AP7 a toda la Comunitat Valenciana. La propuesta consensuada también pide garantías de que la autopista será gratuita cuando finalice la concesión el 31 de diciembre de 2019 y que se descarten posibles peajes blandos. El anterior gobierno del PP barajó esta última medida y diseñó los descuentos en al AP7 solo desde Peñíscola a l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona). Los populares viran ahora y piden la ampliación de las bonificaciones y rechazan los peajes blandos. Compromís retiró su propuesta referente a un rescate inmediato para conseguir el acuerdo con el PP, que tiene la mayoría en la Cámara.

El Senado debatió ayer una moción de Compromís sobre la AP7. El PP aceptó cuatro de las cinco cuestiones que planteó la formación valencianista y esta última incluyó una enmienda popular porque en caso contrario no habría salido adelante ninguna propuesta sobre la AP7. El planteamiento inicial presentado por los senadores Carles Mulet y Jordi Navarrete reclamaba al Gobierno que manifieste «de manera clara que no va a prorrogar la explotación privada bajo ningún concepto» y que garantizará «que una vez se rescata la gestión pública de la AP7 no se va aplicar ningún nuevo canon, euroviñeta, peaje blando o en la sombra o compensación económica para su mantenimiento a manos de concesiones». También exigía que la empresa entregue el vial en óptimas condiciones y que el ministerio redacte los proyectos de nuevas conexiones a los municipios. Por último, Compromís apostaba por rescatar de manera inmediata la AP7 de Alicante a Tarragona.

El PP asumió todos los puntos menos el de la liberalización urgente al considerarla inviable. A cambio propuso el incremento de las bonificaciones del 50 % a los camiones y la exención a los coches del peajes en la Comunitat, «al menos en los tramos de la AP7 coincidentes con las carreteras con mayor siniestralidad».

El Gobierno aprobó a primeros de este mes una propuesta heredada del Ejecutivo del PP, que solo incluye en la Comunitat el trazado desde Peñíscola. Contempla una restricción del tráfico pesado en la N340 entre Peñíscola y l'Hospitalet de l'Infant y su desvió a la AP7.

Fomento asegura que llevará las bonificaciones en la AP7 a los camiones hasta Torreblanca, mientras el Consell pide que se exima también a los turismos recurrentes (viajes con ida y vuelta en 24 horas) en la Safor y la Marina. En estos momentos, Gobierno y Consell negocian el modo de aplicar la extensión de los descuentos a Torreblanca, desconociéndose los plazos al respecto.



Vaguedad del PSPV

Mulet destacó la oposición del PP a una posible continuidad de los peajes blandos en la AP7 cuando expire el peaje, mientras la senadora popular, Salomé Pradas, subrayó que la propuesta pactada «es muy completa».

Mulet mostró su sorpresa con la vaguedad de la posición del PSOE. Los socialistas instaron a no prorrogar la concesión de la AP7 entre Tarragona y el Campello y defendieron el plan de bonificaciones propuesto por la Generalitat.