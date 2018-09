«Un error de transcripción», en el caso Cheryshev

? El director general del Valencia, Mateu Alemany, afirmó ayer que la investigación por presunto dopaje del jugador del Valencia Denis Cheryshev –cedido por el Villarreal hasta final de temporada– es consecuencia de «un error de transcripción». «Pienso que es así en la traducción entre factor de crecimiento, que es algo habitual, y hormonas de crecimiento», señaló el dirigente.

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) confirmó el martes la apertura de esta investigación tras el pasado Mundial. «Leo cosas que no entiendo. No hay comunicación de la investigación ni al jugador ni al club y además, ha pasado revisiones con el Villarreal y con la selección rusa y lo hemos chequeado con sus médicos», indicó. «Al no haber notificación, entiendo que no hay expediente abierto al jugador», añadió el director general del club de Mestalla.