La alcaldesa de Castelló repasó ayer la actualidad albinegra. Amparo Marco comentó en Radio Voramar la convulsa relación del consistorio con el CD Castellón, especialmente con su presidente Vicente Montesinos. Marco aseguró que, pese a las críticas recibidas, «el ayuntamiento quiere lo mejor para el Castellón», señaló los errores cometidos por la dirigencia albinegra, y recordó que no ha visto ni el plan de viabilidad ni los papeles que demuestren los pagos a Hacienda. Con la comisión que prepara el nuevo convenio en marcha, la alcaldesa fue clara: «No voy a firmar nada que tenga todos los informes positivos de los técnicos municipales».



«Me duele que (Montesinos) diga que el ayuntamiento ningunea el club porque este ayuntamiento nunca ha ninguneado al club ni a la afición del Castellón», comentó Marco. «El ayuntamiento quiere lo mejor para el Castellón, que suba a Primera, que celebre el centenario. Lo que no quiere es que se utilice a la afición para hacer una presión que no corresponde». Amparo Marco considera que el Castellón «debe estar por encima del debate político. Me produce lástima que se use el club como arma política porque estamos hablando de ilusiones y sentimientos, y con eso no se debería jugar».



Sobre el convenio heredado, la alcaldesa explicó que rige «el de 2013» por «una prórroga tácita» y que según ese convenio «corresponde al Castellón el mantenimiento, y las obras grandes al ayuntamiento». Recordó que el consistorio destinará «un millón de euros» a mejorar la instalación, que «durante muchos años», ha sufrido «la dejadez absoluta y la falta de mantenimiento total» de anteriores directivas y ayuntamientos.



«En abril se aprobó la creación de una comisión que está trabajando tanto en el nuevo convenio como en las inversiones para el estadio. Los técnicos conocen las peticiones del club y van a priorizar la seguridad», dijo.



Marco justificó que el Castellón pague un cánon por utilizar la instalación municipal. «Si le estoy pidiendo un cánon a una familia que monta un negocio en un kiosko en el Ribalta o en la plaza La Paz, cómo no voy a hacerlo con Castalia, no podría mirarles a la cara», expresó. Preguntada por las condiciones de otros clubes en otras instalaciones, la alcaldesa dijo que «otros equipos no lo usan en exclusiva ni se benefician de ventas de entradas. Otra cosa es que el canon a pagar sea mayor o menos en función de la categoría. Debe decidirlo la comisión. Hablando nos podemos entender todos. Al final se trata de cumplir la ley. No voy a firmar nada que no tenga todos los informes positivos de los técnicos. No voy a firmar nada ilegal».



«La confianza se genera con acciones», señaló Marco, «no con declaraciones. Yo no sé si se ha pagado a Hacienda porque no lo he visto. Las deudas se pagan sí o sí y para optar a subvenciones hay que estar al día con Hacienda, Seguridad Social y los impuestos municipales. Lo que da estabilidad y futuro a un proyecto es tener una hoja de ruta y saber dónde quieres llegar. Tienes que tener un plan y el del Castellón yo aún estoy lo esperando».

«Pido lo mismo que doy», explicó la alcaldesa, «seriedad, lealtad y transparencia. Quien ha roto la comunicación y ha sido desleal es el club. (Con las inundaciones de agosto) convoca una rueda de prensa sin avisar a nadie. Yo me enteré por Whatsapp y sinceramente no es normal. Al llegar ahí tampoco se me acercó el presidente a decirme nada. Fue un error no avisar al ayuntamiento de Castelló».