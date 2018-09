Pedraza: "Lo que quiero es jugar, da igual de lo que me pongan"

El jugador del Villarreal, Alfonso Pedraza, señaló en rueda de prensa que no le importa que le ubiquen en la posición de lateral o en la de extremo, ya que recalcó que lo que quiere es jugar sea en una posición u otra.

"Lo que quiero es jugar, no me importa hacerlo de extremo o de lateral, es una situación que no me incomoda, es bueno poder jugar en varias posiciones. Lo importante es jugar, coger experiencia y poder ayudar al equipo. Ahora estoy jugando y eso es lo importante", destacó.

"Soy un jugador que le gusta atacar, por suerte tengo un buen físico y mi idea es la de ayudar en ataque. Sé que como lateral debo dar prioridad a la defensa, pero siempre que puedo me gusta incorporarme al ataque", añadió.

El futbolista se ha incorporado al Villarreal tras jugar con la selección sub-21 dos encuentros, uno de ellos ante Albania en su Córdoba natal. "Estoy contento por poder jugar con la selección en mi casa y además poder hacerlo ante mi gente. Ir a mi tierra es sin duda un momento especial", afirmó.

El Villarreal no conoce la victoria tras la disputa de las tres primeras jornadas de Liga, en las que ha perdido los dos partidos jugados como local y empató en Sevilla, donde sumó único punto que tienen en el casillero.

"Las sensaciones en el campo son buenas, llevamos la iniciativa en el partido y con el balón, es verdad que algunos fallos nos han penalizado, pero queda mucho por delante. Llevamos solo tres partidos, no es bueno que aparezcan los nervios, pero es verdad que debemos reaccionar ya", explicó.

El Villarreal visita esta próxima jornada al Leganés. "Este es un partido muy importante , un partido en el que debemos reaccionar ya", avisó.

"El Leganés es un equipo intenso, juega en casa y tiene una idea de presionar de apretar. Por eso tenemos claro que nos espera un partido complicado y muy intenso", prosiguió.

Ante la posibilidad de que el entrenador Javi Calleja realice rotaciones para dar descanso a los internacionales y ante el condensado calendario que se avecina, Pedraza comentó que "no sé qué idea tiene para estos partidos ni si habrán rotaciones, es un tema para el entrenador. Pero la idea es que tenemos una plantilla larga y que puede afrontar las dos competiciones".

"Nos vienen muchos partidos y debemos estar lo mejor preparados para poder afrontarlos al máximo nivel y poder lograr buenos resultados en todos ellos", concluyó.