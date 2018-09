La alcaldesa deja las redes sociales por insultos y amenazas

La alcaldesa de Castelló confirmó ayer que ha dejado de gestionar las redes sociales debido a la campaña de insultos y amenazas que ha denunciado sobre su persona a raíz de unas declaraciones de la dirección del CD Castellón respecto a la petición por parte del club de reformas en el estadio Castalia. Al respecto subrayó: «No voy a ser el saco de boxeo de nadie».

Marco anunció en su perfil de Facebook que esta red social, a partir de estos momentos, será gestionada «por la Ejecutiva Local del PSPV-PSOE de Castelló», mientras que anunció en agosto que cerraba su perfil de Twitter. «No se tiene que insultar a nadie nunca ni generar ánimo de insulto y acoso a una persona innecesariamente», indicó la primera edil, quien aclaró que ha decidido no gestionar las redes sociales porque estas deben ser un «mecanismo de debate y comunicación» y no para que uno acceda a ellas y se encuentre «en una situación de ansiedad, y yo no quiero tener situación de ansiedad». «Quiero sonreír, disfrutar de ser alcaldesa y que la gente me diga las cosas mirándome a los ojos y que no se esconda detrás de perfiles falsos para decir lo que no corresponde», añadió.

La alcaldesa explicó que la situación «ha sido suficientemente grave como para dejar las redes sociales y que esto no fuera a más, pues a veces hay que hacer acciones para evitar un mal mayo». Así mismo, manifestó que ha hablado sobre el tema con los servicios jurídicos del ayuntamiento y ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Local y la Policía Nacional «y si esto iba a más, se tomarían las acciones que se tuvieran que tomar, pero por lo menos para que estuvieran vigilantes». Amparo Marco aseguró, no obstante, que no ha interpuesto denuncias al respecto ni lo va a hacer.



La tesis de Pedro Sánchez

Marco, sobre la actualidad en torno a la dimisión de la ya exministra Carmen Montón por el máster y la puesta en cuestión de la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que «hay una ministra que ha dimitido y sigue habiendo gente que no ha dimitido por una irregularidad».

La primera edil subrayó al respecto que Sánchez «hizo una tesis, pasó un tribunal de tesis y tenía un director de tesis». A Marco, sobre todo, le provoca «tristeza» que haya universidades "que se dediquen a hacer lo que estamos viendo en los medios de comunicación, como cambiar notas, y espero que se tomen medidas adecuadas para que no vuelva a suceder esto». Así mismo, lamentó que haya políticos «que necesiten llegar a ese nivel para tener una línea en el currículum». Marco señaló que le parece que está bien que se amplíe cada vez más la «lupa» y que no se usen las instituciones para beneficio de un partido político, «pues una persona en la vida pública tiene que ser honesto, y no puede serlo si no lo ha sido en su vida privada, pero también es cierto que todos cometemos errores y tenemos derecho a rectificar».