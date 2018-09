Educación adaptará el temario para que los alumnos de 4º del conservatorio acaben en mayo

Los alumnos de cuarto curso del Conservatorio Superior de Castelló terminarán las clases en mayo. Según informaron ayer desde la Conselleria de Educación, se está trabajando para adaptar el temario para que los alumnos de último curso puedan tener sus calificaciones en mayo y así poder matricularse en los másteres.

No obstante, estos estudiantes pagarán igualmente la matrícula íntegra pese a que tendrán un mes menos de clase, debido al retraso del inicio de curso por las obras.

La Conselleria de Educación informó ayer que estos alumnos, los de último curso, terminarán en mayo y no en junio como está previsto para el resto, que alargarán el curso para compensar el mes de retraso con el que empezarán las clases. Desde Educación explicaron que se está llevando a cabo la adaptación de la programación para que se ajuste al tiempo del que se dispone, y que esta programación debe ser aprobada por el consejo escolar.

Asimismo, detallaron que la próxima semana se explicará la propuesta definitiva y que la situación se resolverá «favorablemente» para los alumnos «en tiempo y forma», de manera que puedan realizar el curso «con total normalidad».

En cuanto al coste de la matrícula, que supera los 600 euros, los alumnos afectados deberán pagarla íntegramente, a pesar de que recibirán un mes menos de clase. A este respecto, desde la Conselleria e Eduación se explica que «el precio de la matrícula es de todo un curso, por lo tanto es independiente del tiempo de duración del mismo».

Cabe recordar que los 400 alumnos del Conservatorio Superior de Castelló empezarán las clases a principios de noviembre y no en octubre ya que todavía no han terminado las obras de mejora del edificio. Pese a que en un primer momento estaba previsto que los trabajos se pudieran compaginar con las clases, finalmente, los técnicos han recomendado no hacerlo por motivos de seguridad.

Ante esta situación se propusieron dos opciones: iniciar las clases en el conservatorio de la Vall d'Uixó (a donde se trasladarían en autobuses) o retrasar el inicio de curso a noviembre, y acabar más tarde para completar el curso. Se aprobó la segunda opción aunque el alumnado estaba bastante dividido. Los alumnos especialmente afectados son los de último curso, cuarto, ya que necesitan tener las evaluaciones en mayo para poder optar a los másteres.

Es por ello que desde la Conselleria de Educación se está estudiando la manera de poder adaptar el temario para que los alumnos no tengan ningún problema para seguir con su formación.

Cabe recordar que, tal como informó este diario antes de que finalizara el curso, los alumnos del Conservatorio Superior denunciaron las pésimas condiciones en las que se encontraban las instalaciones del centro, así como la falta de materiales para poder avanzar en sus estudios formativos. Los afectados aseguraban que el estado en el que ensayan provoca que la situación se convierta en más que precaria.

A raíz de la denuncia, la Conselleria de Educación anunció que acometería obras de mejora en la cubierta con una inversión de 600.000 euros. Estas obras son las que se están acometiendo actualmente.