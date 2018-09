La fundación Síndrome de Down premia la acción social

La Fundación Síndrome de Down de Castelló convoca la segunda entrega de sus premios, que tendrán lugar el jueves 27 de septiembre en capital de la Plana. «Extraordinariamente diferentes», este es el lema de la iniciativa, que surge de la voluntad de reconocer a las empresas y personas que colaboran activamente con Síndrome de Down Castelló, tejiendo una relación de apoyo en pro de los derechos de las personas con Síndrome de Down y a favor de la responsabilidad social, empresarial y corporativa.

El jurado, que se reunirá la próxima semana para valorar las candidaturas, determinará 3 galardones atendiendo a las categorías de fidelidad, integración laboral y labor voluntaria. Este evento quiere ser un reflejo del compromiso de diferentes sectores empresariales y sociales, que dejan patente su respaldo y apoyo, en un intento de paliar las desigualdades sociales y necesidades de las personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual de la provincia de Castelló. La gala, con carácter bianual, también está pensada para favorecer las relaciones con el sector empresarial de la provincia, a fin de crear nuevas oportunidades laborales para las personas usuarias de la fundación.

La presente edición congregará a más de 300 invitados y cuenta con el patrocinio de Diputación de Castelló, Grespania y LM Wind Power; y con la colaboración de Hotel Luz Castelló, Promopublic y Respira Comunicación.

La Fundación Síndrome de Down de Castelló, fue fundada en 1996 y tiene como objetivos fundamentales la promoción y realización de cuantas actividades contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas.