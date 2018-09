Javi Calleja cambia de planes

Javi Calleja busca un cambio de cara al partido del domingo contra el CD Leganés y todo hace indicar que las modificaciones llegarán en la banda izquierda. El entrenador del Villarreal CF parece haber cambiado de idea y podría buscar velocidad en los extremos adelantando a Alfonso Pedraza y volviendo a dar entrada a Jaume Costa al lateral zurdo. O por lo menos eso es lo que se vio en el entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva Miralcamp.

Así, el técnico madrileño podría recuperar a su tradicional defensa –con Mario en el lateral diestro, Víctor Ruiz y Álvaro González como centrales, y el futbolista valenciano en el lateral zurdo– con el fin de recuperar al mismo tiempo la solidez defensiva que tanto ha caracterizado al submarino en las últimas campañas.

Con Jaume Costa en el lateral y Pedraza como extremo, Calleja podría recuperar el tradicional 4-4-2, metiendo en el extremo diestro o bien a Pablo Fornals o a Santi Cazorla. En el centro del campo gana enteros el recién llegado Manuel Iturra, quien podría formar pareja con Manu Trigueros.



Pedraza, titular indiscutible

«Lo que quiero es jugar, no me importa hacerlo de extremo o de lateral, es una situación que no me incomoda, es bueno poder jugar en varias posiciones. Lo importante es jugar, coger experiencia y poder ayudar al equipo. Ahora estoy jugando y eso es lo importante», explicaba Pedraza al ser preguntado por las últimas pruebas del entrenador.

Curiosamente, el futbolista cordobés participó en los últimos compromisos de la selección española sub-21 y, aunque inicialmente iba de lateral, acabó jugando de extremo y titular en el partido contra Albania (3-0). «Soy un jugador que le gusta atacar, por suerte tengo un buen físico y mi idea es la de ayudar en ataque. Sé que como lateral debo dar prioridad a la defensa, pero siempre que puedo me gusta incorporarme al ataque», justificó, al tiempo que añadió que «estoy contento por poder jugar con la selección en mi casa y además poder hacerlo ante mi gente. Ir a mi tierra es sin duda un momento especial».



A sorprender al Leganés

La idea de Calleja pasa por ganar profundidad en ataque y tratar de sorprender al Leganés ya que la victoria se antoja necesaria después de haber transcurrido las tres primeras jornadas de LaLiga Santander contra la Real Sociedad (1-2), el Sevilla (0-0) y el Girona (0-1) sin victoria amarilla. «Las sensaciones en el campo son buenas, llevamos la iniciativa en el partido y con el balón, es verdad que algunos fallos nos han penalizado, pero queda mucho por delante. Llevamos solo tres partidos, no es bueno que aparezcan los nervios, pero es verdad que debemos reaccionar ya», explicó Pedraza al respecto.

El calendario se aprieta a partir del domingo ya que la próxima semana comienza la fase de grupos de la Liga Europa y habrá dos partidos por semana, necesitando el buen hacer de todos los componentes del plantel para afrontar ambas competiciones con las mejores garantías. En este sentido, el futbolista cordobés dijo que «nos vienen muchos partidos y debemos estar lo mejor preparados para poder afrontarlos al máximo nivel y poder lograr buenos resultados en todos ellos. No sé qué idea tiene para estos partidos ni si habrán rotaciones, es un tema para el entrenador. Pero la idea es que tenemos una plantilla larga y que puede afrontar las dos competiciones».