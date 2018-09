Marco reeditaría el Acord del Grau al situarlo como clave para la transformación de Castelló

Las mayorías absolutas parecen hoy en día una quimera y la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, parece consciente de ello, de ahí que ayer lanzase continuos mensajes sobre la, a su juicio, buena salud que registra el Acord del Grau. Es por ello que no duda en apostar por una segunda etapa del pacto con Compromís y Castelló en Moviment. «Lo reeditaría sin lugar a dudas», señalaba ayer en un desayuno con los medios de comunicación para hacer balance de la gestión en estos tres años del «gobierno del cambio».

Marco avanzó que volverá a ser la candidata, sin primarias, a la espera de ser ratificada por los órganos del partido, y que será ella la que se encargue de diseñar la lista de personas que la acompañarán, una candidatura que dice no desvelará hasta el tramo final.

El de ayer era un día de análisis de todo lo conseguido y de los proyectos que se han quedado en el tintero, y reconoció que «una cosa es cómo lo ves en la oposición otra gobernando». Así, aunque defendió el grado de cumplimiento del Acord del Grau, reconoció que la realidad del día a día del funcionamiento del ayuntamiento les ha impedido agilizar proyectos que venían marcados en rojo en el pacto.

Pese a todo, la alcaldesa señaló que estar en el cargo, aunque económicamente «no me compensa», sí le aporta numerosas satisfacciones, como es el «haber iniciado la transformación de la ciudad» y otros proyectos impulsados por el gobierno municipal, como la bajada de IBI o el impulso del nuevo Plan General. Hay actuaciones, se sinceró, que «no son fáciles de cumplir, bien sea por temas legales, porque el coste es elevado o porque llegarán fuera del actual mandato», pero por ello mismo confía en poder reeditar el pacto, del que espera que haya «estabilidad» en la gestión hasta que las elecciones llamen a las puertas.

Quizás como principal 'pero' que se pone en estos tres años es en el tema de la vivienda, reconociendo que quizás fue demasiado optimista al llegar a la alcaldía al señalar que Castelló sería la primera ciudad en «cerrar el círculo de los desahucios». Pese a todo, insistió ayer en que «se ha completado casi todo» el círculo, apuntando en este sentido el protocolo firmado con la Audiencia Provincial, el servicio de asesoramiento con abogados o el haber conseguido firmar con Iberdrola que no haya cortes de luz, así como acuerdos similares con Facsa para el agua y con Gas Natural.

Ha faltado, no obstante, el disponer de un parque de viviendas sociales adecuado, pero recordó Amparo Marco el «lamentable» estado en el que se encontraron las de propiedad municipal, muchas «totalmente insalubres», destacando aquí la labor de la vicealcaldesa, Ali Brancal. Es por ello que la alcaldesa apueste ahora más por «el alquiler social que por lograr las viviendas sociales». Más crítica se mostró con los bancos, «porque en el despacho de la Alcaldía todo eran buenas palabras, pero a la hora de tratar los desahucios todo era muy complejo porque para ellos son números y no personas». Aquí no dudó en agradecer el apoyo de colectivos religiosos como el centro social Marillac.

Con todo este balance, Amparo Marco aseguró que saldrá a la calle, de cara a las elecciones de mayo de 2019, con la intención de mejorar los resultados porque hemos actuado con transparencia, humildad y honestidad». Y si «los ciudadanos al final deciden otra cosa, estaré agradecida siempre a Castellón por haberme dado la oportunidad de ser la primera mujer alcaldesa», concluyó.