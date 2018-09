Una nueva Davis para Bautista

El tenista de Benlloc Roberto Bautista afronta desde hoy una nueva eliminatoria de la Copa Davis con España. El castellonense forma parte de un equipo que se verá las caras en una intensa eliminatoria contra Francia en Lille. «La pista es bastante jugable. No creo que sea especialmente rápida. Sí que es verdad que los botes son bajos y que la pista no bota mucho. No creo que desequilibre la eliminatoria para ningún bando, creo que va a ser igualada», explica el castellonense.

España jugará esta semifinal con la ausencia de Rafa Nadal por lesión, por lo que el equipo de Sergi Bruguera lo componen Feliciano López, Marcel Granollers, Pablo Carreño y el propio Bautista, que solo ha jugado dos torneos en verano (US Open, cayendo en primera ronda y en Gstaad, Suiza, perdiendo la final ante Matteo Berrettini) por una lesión en la zona inguinal, además de una enfermedad gastrointestinal.

«Llego un poco falto de partidos, pero físicamente me encuentro bien, he trabajado duro y he entrenado mucho. En los entrenamientos me he encontrado muy bien. Ahora falta salir a competir e intentar plasmar todo el trabajo que llevo», comentó el deportista provincial.

Bautista, de 30 años, disputará ante Lucas Pouille (19º del mundo) el segundo encuentro de la serie que arranca este viernes (13.30 horas) con un Benoit Paire-Pablo Carreño. Precisamente, el de Benlloc ya venció el pasado 3 de marzo de este año a Lucas Pouille (6-3, 6-4), en la final del ATP World Tour 500 de Dubái, el octavo título individual del castellonense. «Preveo un partido en el que él va a basar su juego en su saque y en su derecha, y yo voy a intentarle ponerle el partido duro y hacer mi juego», analizó.

El sábado (14.30 horas) será el turno del dobles, en el que la pareja Feliciano-Granollers intentará batir a Julien Benneteau y Nicolas Mahut. El domingo, Carreño jugará ante Pouille y Bautista ante Paire para cerrar la serie previa a la final.

Por su parte, Carreño, que tiene la difícil misión de hacer olvidar a Nadal, comentaba que «tenía muchas ganas de poder jugar esta eliminatoria. Después del US Open no estaba seguro de poder estar al 100 %. Hemos hecho una buena recuperación, el médico me ha dado el alta y el capitán confía en mí. Tengo un buen nivel de juego, estoy jugando bien», declaró el jugador asturiano a la página web de la Copa Davis.