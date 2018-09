Empieza el curso

Este año, el inicio del curso escolar viene marcado por la coincidencia con el inicio de un decisivo curso político. Durante los últimos días hemos podido ver como una serie de polémicas, estrictamente relacionadas con materia educativa, han copado gran parte de los titulares a diferentes niveles territoriales.

Recientemente, la Portavoz del grupo municipal Popular, Begoña Carrasco, ha cargado contra el Pla Edificant y la supuesta inacción de los equipos de gobierno -tanto a nivel local como autonómico- en materia educativa, tildando la gestión como "política de anuncios que se traduce en cero realidades". Aunque hoy en día brille por su ausencia, la autocrítica es el paso necesario hacia el progreso y por ende, debemos admitir que aunque estemos en la dirección correcta, todavía queda un largo camino por recorrer. No obstante, como estudiante que durante años ha sufrido los continuos recortes del Partido Popular en materia educativa, me niego a tolerar las declaraciones de la señora Carrasco.

En una época en la que predominan el sensacionalismo, las opiniones con los caracteres limitados y los titulares tendenciosos, el Partido Popular aprovecha la circunstancia para jugar al engaño, porque en este tablero que es la política 2.0, la derecha es plenamente consciente del daño que hace una primera impresión no contrastada y precisamente por eso creo que es necesario denunciar la injusticia que supone lanzar declaraciones que juegan a tergiversar la realidad de forma intencionada. Manipular la realidad implica criticar que todavía queden 4.000 niños estudiando en barracones omitiendo que hace 3 años había 8.000, implica criticar la inoperatividad del Pla Edificant sin mencionar la complejidad que conlleva la transferencia de competencias entre diferentes administraciones y que el Ayuntamiento de Castelló solo lleva 6 meses adherido al mismo –y ya se están empezando actuaciones en 4 centros escolares-, y también implica criticar la falta de preocupación por el mantenimiento de los centros escolares sin mencionar que se ha incrementado en un 15% el presupuesto del contrato de mantenimiento de escuelas. De igual forma, si centramos el análisis en la educación superior, encontramos una mejora sustancial ya que en este curso las tasas académicas universitarias se han reducido en un 8% que, junto con en 7% que ya se redujeron el curso pasado, la Generalitat Valenciana culmina una reducción total del 15% de las tasas académicas a lo largo de esta legislatura. Es por todo esto que no debemos consentir que nadie diga que todos los avances sociales que se están consiguiendo en esta legislatura no son realidades. Debemos rebatir este tipo de declaraciones perniciosas cuya única meta es tratar de destruir aquello que otros intentan construir y para ello contamos con datos y hechos tangibles, que dejan claro por sí mismos que la ´política de anuncios´ de la que habla Begoña Carrasco es en realidad una política de realidades.

De igual forma que el inicio del curso académico se ha visto influenciado por las polémicas relacionadas con política mencionadas anteriormente, el inicio del curso político ha empezado marcado por cuestiones académicas. Este paralelismo se refleja en la reciente dimisión de la ya ex Ministra Carmen Montón, tras las irregularidades relativas al máster cursado por ésta en la Universidad Rey Juan Carlos. Si bien me posiciono una vez más del lado de la necesidad de hacer autocrítica, creo que es necesario aplaudir la celeridad y eficacia con la que el Partido Socialista encabezado por Pedro Sánchez ha actuado. La misma celeridad y eficacia que brilla por su ausencia en el seno del Partido Popular cuyo Presidente, Pablo Casado, parece encontrarse cada día más en un laberinto del cual probablemente ni siquiera su condición de aforado le permitirá escapar.

La derecha de nuestro país intenta vendernos ahora el argumento de que el actual Gobierno rezuma corrupción por el hecho de que dos ministros hayan dimitido a estas alturas de mandato. Yo pienso que lo que esta circunstancia refleja es que ahora sí tenemos un gobierno digno e intransigente con la mala praxis política. En cualquier caso, tengo muy claro que prefiero un gobierno que realmente actúe frente a la más mínima sospecha de irregularidad a tener un gobierno como el que nos dejó José María Aznar, que ostenta el dudoso honor de tener a día de hoy 12 de los 14 Ministros que lo constituían imputados o habiendo cobrado sobresueldos.

Definitivamente nos encontramos en la antesala de un trepidante periodo de elecciones el cual, al margen de los ya comentados comicios municipales y autonómicos, vendrá acompañado en esta ocasión las elecciones Europeas. Elecciones que cobran especial importancia este año ya que la UE se enfrenta al que probablemente es el primer gran reto político del siglo XXI: hacer frente al auge de la extrema derecha a lo largo de todo el continente que, con los recientes resultados de las elecciones en Suecia, ya son 11 los países en los que la extrema derecha ha obtenido más del 10% de votos en sus elecciones estatales. Tanto las elecciones municipales, autonómicas como las europeas plantean una serie de riesgos que ponen en peligro un correcto progreso social. Se hace más necesario que nunca combatir con hechos y mucha pedagogía política para así poder hacer frente a los diferentes retos a los que se enfrenta el estado de bienestar en estas próximas elecciones.