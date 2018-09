Sergi Escobar defiende su trabajo

Hasta la cuenta oficial de Twitter del CD Castellón calificó de «final» el partido de mañana contra el Espanyol B (12.00 horas), pero al entrenador albinegro no le gustan esas urgencias. El caso es que toca ganar sí o sí. El equipo viene de no estar a la altura de las circunstancias en la Copa del Rey y de no ganar en Liga después de tres jornadas, dos de ellas como local en Castalia. Así que para un equipo del que desde dentro del club se dice que tiene que jugar la fase de ascenso y subir a Segunda División, es hora de reaccionar y no perder más comba. Eso, a pesar de que al entrenador Sergi Escobar le escueza que se le empiece a exigir a él y los jugadores.

Ayer el técnico almassorense dijo en rueda de prensa que «me parece una falta de respeto que a la cuarta jornada se dude de un entrenador y de su cuerpo técnico, que han logrado el ascenso hace unos meses», un ascenso que no conllevó la continuidad de muchos de los pesos pesados de aquella plantilla. Escobar agregó que «las valoraciones se deben hacer más adelante, pasados ocho o nueve partidos».

La máxima en el fútbol, cuando un equipo no rinde lo que de él se espera, los focos se posicionan en torno al entrenador. Así ha sido y así será, mientras que aparezca un presidente valiente y se cargue a media plantilla de un plumazo y en mitad de la competición.

Sobre el arranque liguero bastante mejorable, Escobar reconoció que «la preocupación la tenemos nosotros mismos porque no hemos logrado los resultados esperados», para rematar diciendo que «ya sabemos cómo es el fútbol».

El CD Castellón prepara el partido (muy importante) de mañana contra el Espanyol B (12.00 horas) en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Y se trabaja con las ideas muy claras. «Tenemos que borrar de inmediato la Copa del Rey, y seguir o intentar seguir con la dinámica de las sensaciones del último partido de Liga contra Villarreal B que fueron buenas, y darle continuidad a eso, pero intentando sumar los tres puntos», dijo.



Los árbitros

«Nos falta tener continuidad durante los noventa minutos. En los tres partidos de Liga tuvimos opciones de ganar, pero no tuvimos la continuidad, incluso las expulsiones o las decisiones arbitrales no nos favorecieron. La victoria tiene que llegar. En una Liga tan igualada los detalles no han caído a nuestro favor», expuso Sergi Escobar. Del rival, del Espanyol B, el entrenador del CD Castellón dijo que es equipo «muy trabajado. Con una base que la mayoría entrenan con el primer equipo. Ganaron primer partido Badalona fuera. En casa, contra el Lleida, tuvieron sus opciones de ganar, pero acabaron empatando. Es un rival de mucha calidad, con mucho juego ofensivo y muchas lagunas defensivas que intentaremos aprovechar». tres puntos», dijo.



Dos bajas

El entrenador del CD Castellón sólo descarto ayer al sancionado Eneko Satrústegui para el partido de mañana en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El zaguero fue expulsado el domingo pasado ante el Villarreal B en Castalia, por lo que deberá descansar mañana. Tampoco estará el lateral ucraniano Yaris Oliynyk, que aún no ha resuelto sus problemas burocráticos y todavía no ha podido debutar en partido oficial. A todo ello, Serfi Escobar confía en recuperar al lateral Ramón Verdú, sustituido en el derbi con molestias. Ayer el que tampoco trabajó con el grupo es el delantero alicantino Máyor, que parece duda.