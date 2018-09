El TAU Castellón no puedo superar al Iberojet Palma (68-70)

El TAU Castelló le plantó cara al Iberojet Palma (68-70) en un nuevo encuentro de preparación, en esta ocasión ante un equipo llamado estar en los primeros puestos de la LEB Oro. No se pudo ganar, pero gustó la imagen ofrecido por los de La Plana, que tuvieron bajas significativas y que nuevamente jugaron varios minutos con canteranos que ofrecieron un gran rendimiento.

Mas allá del resultado y del juego desplegado por los contendientes, lo más llamativo y por lo que se recordará este partido fue la anómala situación vivida al tener que disputarse en una de las pistas transversales del pabellón Ciutat de Castelló por culpa de las numerosas goteras caídas en la cancha central. De este modo, el encuentro se celebró en una pista que no reúne las condiciones que exige la FEB para la segunda máxima categoría del baloncesto español, la cual es utilizada habitualmente por los equipos de las categorías inferiores. Menos mal que era un amistoso, que el Iberostar Palma aceptó jugar en esa pista alternativa y que los árbitros dieron el visto bueno a esta alternativa, ya que la otra opción que quedaba era volverse a Mallorca sin disputar el choque, lo que ya hubiera sido sonrojante a más no poder. Esperemos que esta situación no se repita y en parte se puede decir que hubo suerte al ser un partido de preparación y no uno oficial de liga, con lo que el ridículo hubiera sido mayúsculo, ya que bajo ningún concepto hubiera sido permitido jugar en estas condiciones. Hace años que se sabe de la existencia de goteras en el Ciutat de Castelló, por lo que no se entiende que todavía no se hayan reparado y se vivan situaciones de este tipo cada vez que llueve en la capital de La Plana.

Las peculiaridades de la pista parecieron no afectar a los contendientes, que se mostraron con mucho acierto en los compases iniciales. En los locales brillaban sus interiores y Fuzaro también hacía daño desde el perímetro. Por su parte, el combinado visitante hacía lo propio con sus corpulentos pívots y Gilbert desde el perímetro. Los insulares sacaron ventaja con el paso de los minutos en cuanto Washburn y Lucas se sentaron y hubo menos kilos y centímetros en el cuadro de La Plana. Así, los baleares dieron su primer estirón en el minuto 7 (14-22). Sin embargo, cuando eres más ligero puedes correr más; y eso hicieron los de Toni Ten, cuyos ataques se volvieron más directos y las defensas más agresivas. Además, estaba en pista Faner, que es el más indicado para subirle el ritmo a un choque. Con esta dinámica, la puntuación era más fluida en el TAU Castelló, aunque seguía por debajo en el luminoso al término del primer cuarto (22-27).

En el siguiente periodo volvió a la pista Washburn con su demostración de efectividad, la cual ayudaba a mantenerse a poca distancia del rival. Si el TAU Castelló buscaba a su norteamericano, el Iberojet Palma nutría de balones a Fran Guerra, al que difícilmente se podía parar. Como ocurrió en el primer acto, en el combinado anfitrión volvió a haber una crisis (32-40, min. 16), por lo que Toni Ten pidió tiempo muerto. La velocidad esta vez no pudo ser aliada de los locales, a los que el aro se les hizo pequeño al no encontrar situaciones ventajosas ni en transición, tiro exterior o dentro de la pintura. Fue de esta manera como llegó un distanciamiento serio de los visitantes (34-47), que no fue mayor al llegar al descanso en un momento que lo necesitaba un TAU Castelló algo ofuscado. Cuando flojeas lo más mínimo ante un rival de tanta calidad, se paga.

Tras la pausa, la cosa seguía estando difícil porque los malloquines apenas fallaban y los castellonenses estaban fallones, pero no se vinieron abajo y se entregaron todavía más en defensa para volver a establecer la renta en torno a la decena y así forzar un tiempo muerto visitante (43-54, min. 24). Parecía que había pasado lo peor tras los titubeos iniciales de este tercer cuarto. La defensa castellonense era impresionante, sin permitir ningún tiro cómodo a su oponente y robando algún que otro balón para salir a toda velocidad. De este modo, la renta se quedó en solo 5 puntitos (54-59) al término de este tercer periodo, el cual tuvo un sensacional parcial de 20-12.

Había que seguir así para ganar el partido, aunque un rival de esta entidad tiene argumentos para revertir este tipo de situaciones. Y vaya si lo demostró, ya que en solo cuatro minutos apenas permitió situaciones ventajosas de tiro a los locales y además estuvieron más certeros, logrando un parcial de 2-7, que puso un 56-65 en el global. Entonces se volvió a la recete que funcionaba. Volvió Washburn a la pista y a nutrirlo de balones a pesar de que no era fácil por la dura defensa a la que era sometido. Con el buen hacer de estadounidense la situación se volvió a apretar (62-67), aunque un triple posterior del Iberojet Palma volvió a complicar la victoria. Y más aún cuando pocos segundos después fue eliminado Washburn al cometer su quinta falta, pero el TAU Castelló no perdió la fe y con una serie de canastas consecutivos se puso más cerca que nunca del triunfo (68-70 a 17 segundos del final). Hubo tiempo muerto y el balón era para los visitantes, que sacaron desde su fondo. Los de La Plana presionaron en toda la pista para robar la bola, pero los insulares salieron bien de esta defensa y recibieron una falta, de la que sólo aprovecharon un tiro libre. En el ataque siguiente no pudieron hacer nada los anfitriones, aunque a pesar de la derrota sabían que su rendimiento había sido muy alto.