Las chicas del Playas, subcampeonas europeas

El Playas de Castellón cerró la Copa de Europa de Clubes sub-20, celebrada ayer en las pistas de Gaetà Huguet, con un subcampeonato en categoría femenina. Por su parte, en categoría masculina, el conjunto provincial terminó en la quinta posición.

Las chicas del conjunto provincial finalizaron sólo por detrás del Fenerbahce turco, que dominó la competición y se hizo con el título tras sumar 134,5 puntos. Las playeras alcanzaron los 103 puntos, mientras que el Olymp Brno checo terminó en tercera posición tras conseguir 102 puntos.

El Playas femenino se hizo con la victoria en los 100 metros, donde venció Magdalena Stefanowicz. También se impuso en su prueba Aitana Safont, que fue la mejor en lanzamiento de martillo y Águeda Muñoz consiguió el mejor tiempo en 1.500. Stefanowicz también brilló en 200 metros, donde acabó segunda, la misma posición que ocupó Ewa Rozanska en peso. En tercera posición terminaron Meritxell Benito en salto de pértiga, así como los cuartetos de 4x400 y 4x100.

Por su parte, en categoría masculina, el conjunto del Playas no pudo aspirar al podio, y acabó quinto por detrás del Lisboa portugués, el Sparta AM danés, el Enka turco y el Black Heath & Bromley Harriers británico. El conjunto luso se impuso en la Copa de Europa con un total de 115 puntos, y aventajó en 12 al Sparta AM. El Enka completó el podio con un total de 94 puntos.

Carlos Muñoz, en 2.000 metros obstáculo, y Raúl Camacho, en triple salto, fueron los más destacados del equipo provincial que no pudo luchar por los puestos de honor al sumar sólo 84 puntos.