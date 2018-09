Las Verdeliss castellonenses

La influencer Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, cuenta con dos millones de seguidores en sus redes sociales, donde muestra su día a día familiar junto a su pareja y sus seis hijos, y el séptimo en camino. Con solo 33 años se ha convertido en todo un fenómeno en los social media pero esta semana se habla especialmente de ella por ser la primera embarazada que concursará en un conocido reality.

La vida de esta youtuber es especialmente seguida por la singularidad de su familia. En una sociedad en la que las familias numerosas son una especie en peligro de extinción (la media es de 1,3 hijos), que una pareja tenga seis descendientes, su día a día, se convierte en fuente de curiosidad. En la provincia de Castelló solo 33 familias tienen concedida la categoría especial por tener más de cuatro hijos. Actualmente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad distingue entre familias de régimen general y las de régimen especial.

Las primeras son aquellas que tienen entre 1 y 4 hijos. Si tienen entre 5 y 8 (o más) hijos son familias de categoría especial. Se considera familia numerosa a partir del tercer hijo. En la provincia de Castelló hay 5.527 familias numerosas de las que 5.079 (la gran mayoría) tienen tres hijos. Con cuatro hijos hay 448, con cinco hijos hay 175, con seis hijos hay 33, con siete hijos hay 10 familias y nueve familias castellonenses tienen ocho hijos o más. Los datos corresponden al año 2017.

Solo menores

No obstante, cabe señalar que estas cifras pueden no ser exactas ya que solo tiene en cuenta a los menores. Puede que una familia tenga cuatro hijos menores y un quinto mayor de edad, por lo que no sería calificada de régimen especial.

Es importante tener en cuenta la categoría familiar ya que de ella dependen ayudas y beneficios fiscales.