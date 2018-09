Ilusiones renovadas en Europa

El Rangers FC, con el mítico Steven Gerrard en el banquillo, primer rival a batir

El Villarreal CF arranca esta tarde en el Estadio de la Cerámica una nueva temporada en Europa. Se trata de la quinta campaña consecutiva disputando la Liga Europa y décima participación en competición continental. Y, como si de la primera vez se tratara, el conjunto amarillo afronta la fase de grupos con la ilusión por bandera. En la cabeza de los futbolistas del cuadro villarrealense solo pasa conseguir la victoria en este primer encuentro y, para ellos, deberán superar al Rangers FC en el feudo villarrealense (18.55 horas).

El equipo que entrena Javi Calleja afronta esta primera jornada recuperado anímicamente tras lograr la primera victoria de la temporada en LaLiga Santander contra el CD Leganés (0-1). Pero, debido a que el calendario se comprime al haber en juego ya dos competiciones, el técnico madrileño tiene previsto hacer rotaciones y dar entrada a los jugadores menos habituales para medirse al equipo escocés.

Aunque no será hasta horas antes del encuentro cuando Calleja dé la lista definitiva de convocados, todo hace indicar que jugadores como los canterano Miguelón y Chukweze, y también Nicola Sansone, podrían tener minutos en el partido de esta tarde. La principal duda reside en ver cómo se resuelve el problema del centro del campo, donde no se puede contar todavía con los lesionados Bruno Soriano, Javi Fuego y Santi Cáseres, y tampoco con el recién llegado Manuel Iturra, quien no pudo ser inscrito en la lista A de la competición continental al cerrarse su fichaje después de que finalizara el plazo oficial para inscribir a los jugadores. De este modo, Manu Trigueros y Manu Morlanes, o bien Funes Mori, podrían ser los elegidos por Calleja para salir ante el Rangers.

El equipo escocés, que regresa a la competición europea tras varios años ausente, está dirigido por el mítico jugador del Liverpool Steven Gerrard. Y llega a Vila-real con una plantilla joven y lastrada por las bajas ya que en el último compromiso europeo contra el Ufa ruso, Alfredo Morelos y Jon Flanagan fueron expulsados. Se unen a estas bajas las de los lesionados Gareth McAuley, Ryan Jack y Jamie Murphy.

El Rangers, pese a protagonizar un arranque flojo de liga con dos victorias, dos empates y una derrota, ha dejado claro su estilo de juego, con un 4-1-4-1 en el que Gerrard maneja diferentes figuras en torno a las que jugar. De esta manera el centro del campo se lo disputan Lassana Coulibaly, Ovie Ejaria, Ryan Kent y Scott Arfield.

El conjunto escocés afronta este partido tras haber goleado el pasado fin de semana al Dundee por 4-0 y después de pasar cuatro eliminatorias ante Shkupi, Osijek, Maribor y Ufa, que le han dado el acceso a esta fase de grupos.