Un hombre de 71 años muere después de ser embestido por un toro en Jérica

Un hombre de 71 años, vecino de Chulilla, falleció ayer por la mañana después de ser embestido el sábado de madrugada por el toro embolado de las peñas en Jérica. Así lo confirmó la alcaldesa, Marisa Domingo, que explicó que, «parece ser que, tras el golpe recibido contra la barrera al ser embestido, el hombre no ha podido superar la gravedad del suceso».

Los hechos ocurrieron sobre la 1.45 de la mañana, después de la embolada del segundo de los toros que el sábado las peñas de Jérica organizan con motivo de la celebración de su semana taurina. Fue en el momento en el que el toro volvía a la plaza del recorrido cuando un despiste del hombre, que se encontraba dentro del recinto taurino y de espaldas a la puerta, hizo que no le diera tiempo a meterse en la barrera y fuera embestido contra los palos de hierro de la plaza, recibiendo un golpe en el pecho y en la cabeza por la espalda, lo que hizo que en el mismo momento quedase inconsciente en el suelo.El hombre fue trasladado rápidamente a la ambulancia para recibir los primeros auxilios y fue conducido posteriormente al hospital, donde quedó ingresado en la UCI. Según apuntaba ayer la alcaldesa «nos han comentado que fue trasladado con vida, pero le costaba respirar y, aunque llevaba los ojos abiertos, parecía que no respondía a los estímulos». El herido fue hospitalizado en la Mini Fe de Sagunt, donde, a primera hora de la mañana, en el cambio de turno, acabó falleciendo.

Desde el consistorio mostraron ayer sus condolencias por lo ocurrido y lamentaron profundamente el suceso. El hombre, Rogelio R. llevaba viviendo varios meses en Jérica, aunque no era vecino de la villa. Aún así, muchos eran los jericanos que ayer mostraban su pena por el trágico suceso que ha empañado una semana taurina cargada de actividad.

La munícipe apuntó que la policía local estuvo durante la mañana recopilando el parte de lesiones de la ambulancia, llamando al hospital para contar con los datos y tramitar así los papeles pertinentes en este tipo de casos. Domingo se mostró «tranquila» porque «contamos con todos los papeles y los seguros en regla y la plaza cumple con toda la normativa, pero no deja de ser un suceso desagradable que no le gusta a nadie». «Por lo que parece y lo que se vio, el hombre se despistó y cuando fue a entrar a la barrera intentó entrar de cara en vez de lado y ya no le dio tiempo a meterse, por lo que el impacto fue bastante grande contra las propias barreras de hierro», indicó. Tras el suceso, el toro fue rápidamente guardado en los toriles y el acto quedó suspendido, al no haber otra ambulancia.