La Fampa Castelló urge al Consell a cubrir las plazas vacantes de educadores

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la provincia de Castelló (Fampa Castelló-Penyagolosa) ha pedido a la Conselleria de Educación que cubra las vacantes de personal no docente registradas en algunos centros escolares. Según ha explicado la presidenta, Silvia Centelles, en una reunión celebrada esta semana con representantes de la Dirección Territorial de Educación, la Fampa ha sondeado a los centros a través de encuestas y llamadas telefónicas, y ha detectado "una carencia de personal no docente de Educación Especial, tanto en los institutos de Secundaria como en los centros de Primaria con o sin aula específica de Comunicación y Lenguaje (CyL)".

Por ello, ha solicitado "la creación y continuidad de una bolsa de trabajo de educadores, ya que las carencias registradas inciden negativamente en la calidad educativa del centro". La dirección territorial, por su parte, ha reconocido dificultades a la hora de cubrir las plazas vacantes en el interior y el norte de la provincia, como también ocurre con las ofertas de puestos docentes de valenciano y otras materias en esos destinos. En esta situación se encuentran centros de Vinaròs, Vilafranca, Morella, Forcall y Segorbe, entre otros. Los representantes de la conselleria han asegurado a la Fampa que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para cubrir las bajas y se ha tenido que recurrir a la bolsa de trabajo de Valencia, pues en la de Castellón no hay educadores disponibles.

Por otra parte, la federación ha trasladado las dudas de algunas AMPA sobre la moratoria de la jornada continua que, según la Conselleria, afecta a diez centros de la provincia. "Por un lado, el plan específico de cambio de jornada tiene una vigencia de tres años y entendemos que, según la normativa, este solo puede cancelarse si el centro incumple el proyecto o se solicita por parte del consejo escolar", señala la presidenta de la Fampa, quien recuerda, por otro lado, que "al finalizar los tres años hay que proceder a una evaluación de los resultados y volveríamos a comenzar el proceso de nuevo".

Por ello, argumenta Centelles, desde la federación "no entendemos los criterios para tomar la decisión de retrasar este proceso un año más, cuando va en contra de la normativa que regula el propio proceso". En este sentido, ha pedido que se aclaren los criterios y se explique "en base a qué se ha enviado a los centros con jornada continua que debían renovar el plan de organización de la jornada escolar la moratoria para la no evaluación, renovación y modificación".

Convalidaciones de inglés

La Fampa ha aprovechado la reunión mensual con la dirección territorial para preguntar si cabe la posibilidad de convalidar títulos de inglés de B1 o B2 certificados por instituciones homologadas como Oxford, Cambridge o Trinity, de manera que los alumnos de Secundaria no tengan que examinarse de esa materia. Los responsables de la Conselleria de Educación en Castellón han aclarado a la federación que los certificados y los estudios no son formación reglada, por lo que no pueden convalidarse unos por otros, y han puesto un ejemplo: si se están cursando estudios en el conservatorio oficial se puede convalidar la asignatura de música, pero no puede hacerse lo mismo con la asignatura de valenciano aunque se tenga un certificado de nivel.