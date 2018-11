El Consell limita a nuevos estudios la lucha contra los mosquitos en la Plana Baixa

La asunción de responsabilidades de la Generalitat para paliar los brotes de mosquito de marjal en zonas de la Plana Baixa va camino de convertirse en un placebo para aplacar las demandas de los alcaldes de las localidades del litoral sur de Castelló, dado que tras la ansiada reunión celebrada ayer la única conclusión es que se va a ampliar al mosquito de marjal la labor de monitorización que se realiza actualmente para el mosquito tigre.

Así lo indicó ayer la directora general de Salud Pública, Ana M. García, quien informó de que mediante el convenio que la administración valenciana mantiene con el Laboratorio de Entomología de la Universitat de València se ampliará el estudio y se emitirán informes sobre el estado larvario del mosquito de marjal con recomendaciones de tratamiento, si fuera necesario. No obstante, ese estudio no se amplía a todas las zonas de marjal de la Comunitat Valenciana, ni siquiera a toda la provincia de Castelló, sino que se circunscribe, por el momento, a los focos que han originado esta situación puntual. Es decir, la Plana Baixa. García apuntó que «si es necesario ampliar el estudio, se replantearán los recursos designados, pero por el momento creemos que no es necesario».

En este plano, la directora general quiso emitir un mensaje tranquilizador y aseguró que este insecto, aunque molesto, no deriva en un problema de salud pública dado que no es un vector de transmisión de enfermedades, como sí lo es el mosquito tigre.

La segunda pata de los recursos ofrecidos por el Consell responde a la demanda de los alcaldes de incrementar las brigadas de tratamientos terrestres, dado que con los recursos municipales y de las empresas del sector que gestionan este servicio no se llega a combatir la masiva eclosión de mosquitos. Así, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha ofrecido los recursos técnicos y humanos de los que dispone para que a partir del 1 de diciembre puedan ser requeridos por los municipios para atender dichos tratamientos terrestres. Al respecto, el director general de Agricultura, Roger Llanes, manifestó que «la fase de coordinación no va a ser una rémora para la efectividad del tratamiento».

Por su parte, el director general de Medio Natural, Antonio Marzo apuntó al «carácter excepcional» de este repunte de mosquitos de marjal e indicó como posible causa el hecho de que esta eclosión haya llegado en el momento en el que los depredadores naturales del mosquito, caso de las golondrinas, ya han emigrado de las zonas húmedas.