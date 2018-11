No se fían ni un pelo del Castellón

Raúl Garrido Fernández (València, 20 de octubre de 1972) es el entrenador de un Olot que se prepara para recibir a un CD Castellón que no sabe ganar. O al menos no lo ha sabido hacer en estas doce primeras jornadas de Liga. Pese a ello el técnico valenciano compareció ayer ante los medios de comunicación y dejó claro que no se fían un pelo del equipo de la capital de la Plana. Declaraciones similares a las de Lluis Planagumà, entrenador del Hércules, hace ocho días. «No creo en los partidos trampa, y para mí el del domingo es el partido más difícil de la temporada», repitió cuatro veces en menos de dos minutos.

«Lo tengo claro: es el partido más difícil de la temporada y así se lo he transmitido a los jugadores», destacó el valenciano. «Sé y sabemos que el CD Castellón tiene una plantilla enorme. Fantástica. De mucha calidad que por circunstancias que a mi se me escapan está ahí abajo en la clasificación, pero yo lo tengo claro: es el partido más difícil de la temporada», repitió Raúl Garrido.

Habló de que el mal del CD Castellón «posiblemente esté motivado por los muchos cambios que hubo en su plantilla tras el ascenso, pero si miras lo que se fichó, hombre por hombre son grandes futbolistas, muchos ellos llegados de Segunda División». Y tampoco cree que el mal esté en la presión de jugar en Castalia ante doce mil almas. «Sus futbolistas tienen mucho recorrido, han jugado en categorías superiores. No creo que sea la presión de jugar en su campo», aseguró Raúl Garrido.

Sabedor de que un gigante como el CD Castellón puede despertar el cualquier momento, dijo irónicamente que «esperemos que despierte a partir del lunes. Que no lo hagan en nuestro campo. Pero repito que no será fácil ganarles. Es un equipo competitivo. A todos les cuesta ganar cuando se enfrentan a ellos. La prueba está en los nueve empates que suman».

Raúl Garrido, de 46 años, empezó como entrenador en las categorías inferiores del Villarreal, y ejerciendo de segundo con su hermano Juan Carlos, trabajó en el primer equipo del 'Submarino'. Luego también dirigió a equipos como el Huracán, Olimpic, Eldense y desde noviembre de 2017 lleva las riendas del Olot, al que cogió tras la destitución de Martín Posse. Raúl Garrido salvó el año pasado al equipo del descenso y esta temporada va décimo, con 16 puntos, siete más que los albinegros.