Mismo dibujo, distintos protagonistas

David Gutiérrez quiere dar continuidad al dibujo táctico de las dos últimas jornadas donde el preparador valenciano arriesgó jugando con dos delanteros. Los mantendrá mañana ante el Olot, en la 'Garrotxa', a pesar que para ese encuentro (16.30 horas) no podrá contar con el ariete David Cubillas, que s encuentra sancionado. Todo apunta que improvisará con Hicham Khaloua como pareja de baile en la punta del ataque junto, teóricamente, al alicantino Máyor.

Ayer habló para los medios de comunicación el técnico del CD Castellón que aún no ha hecho hacer sonar la flauta de la primera victoria. Lleva ocho jornadas apretando teclas, pero no ha dado con la ganadora. Lo ha rozado, pero no sabe lo que es sumar tres puntos de una tacada, superado el primer tercio de la temporada 2018-19. El partido contra el Olot se afrontará con tres bajas: el lesionado Paco Regalón, más los sancionados Carlos Delgado y David Cubillas.

Mejoró la prestación del equipo albinegro, a pesar de no ganar, ante el Lleida Esportiu y el Hércules, jugando con una especie de 4-4-2, pero jugando con dos puntas. Por eso Gutidijo ayer que «no iremos muy lejos de lo que estábamos haciendo porque hemos generado mucho peligro en la portería rival». Por tal motivo apunta a repetir con dos puntas para intentar asaltar el Municipal d'Olot.



Elogios a Kilian

Repitió lo de siempre, «hemos estado muy cerca de ganar estos últimos partidos», sin recordar los tres tiros al palo que estrelló el Hércules. Y se le preguntó por un nombre propio: Kilian Morante. El escurridizo extremo diestro que se ha afianzado en el once titular en las últimas jornadas. «Lo jugadores se ponen y se quitan ellos. Ojalá tuviésemos once jugadores que se ganaran el derecho a estar en el once. Sería buena señal. Kilian fue el mejor ante el Lleida y estuvo muy bien ante el Hércules», destacó el técnico.

El Olot no está entre los pesos pesados de la categoría. Está en mitad tabla, en la zona tranquila, por encima de lo esperado tras salvar el año pasado con apuros la categoría. Así que a priori será un buen rival para sumar mañana a partir de las 16.30 horas la primera victoria del campeonato, y así los jugadores se podrían liberar de esa losa que pesa sobre ellos. «Estaría muy bien ganar para reforzar la moral de los futbolistas de cara al partido contra el Alcoyano de la próxima semana», concluyó David Gutiérrez.