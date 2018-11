Juan Guerrero contesta a aficionados en las redes

Juan Guerrero, director deportivo del CD Castellón, no tiene autorización para hablar públicamente con los medios de comunicación para explicar muchas cosas, pero sí que tiene rienda suelta para contestar por las redes sociales a aquellos aficionados que de manera respetuosa le piden explicaciones. Respecto a una posible dimisión o destitución por su labor al frente de la dirección deportiva, contestó a un aficionado que «los turrones no me los voy a comer porque estoy a régimen, pero fuera de coñas, cualquier jugador de nuestra plantilla es apetecible para las mejores plantillas de Segunda B e incluso de Segunda División», y agregó que «lo que pasa que no nos están saliendo las cosas como queríamos, pero estoy seguro que lo solucionamos».

Transcurridas doce jornadas, el Castellón es penúltimo en la tabla y no conoce aún la victoria. Pese a ello, Guerrero aseguró que sigue pensando lo mismo respecto a la frase que le marcó el verano pasado cuando compareció ante la prensa para hablar de la confección de la plantilla, y dijo que todo lo que no fuese quedar campeón sería un fracaso. Se le preguntó si se mantiene en sus trece y contestó que «no le quepa la menor duda».