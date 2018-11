Brancal pide a la comisión del 22 que se pronuncie

La vicealcaldesa y concejala de Compromís per Castelló, Ali Brancal, presentó ayer una petición formal a la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación en la que solicita que se inicien los trámites establecidos en el Código de Buen Gobierno para determinar si procede o no su aplicación en su persona. Según han señalado fuentes de Compromís en un comunicado, Brancal ha dado este paso ante «la utilización mediática y electoralista de este código por parte de algunos de los partidos que conforman la corporación municipal de Castelló». Así, ha pedido a la comisión competente que, antes de comenzar el procedimiento reglado en el Código de Buen Gobierno, abra un periodo de información previa. De esta manera, según las mismas fuentes, «todos los miembros de la comisión dispondrían de la misma información y podrían conocer las circunstancias del caso concreto para determinar la conveniencia o no de emplear el código, tal como marca el punto 4 del procedimiento de aplicación del mismo».

Desde Compromís han indicado «frente a las acusaciones interesadas y la estrategia electoralista de los que no aportaban ninguna documentación ni solicitaban la resolución de este dilema en la comisión correspondiente, ella misma ha pedido que se inicie una consulta». La actuación solicitada, según Brancal, «debe aclarar si las meras acusaciones de un concejal de la oposición basándose en pruebas que no sólo no se han admitido, sino que están siendo cuestionadas, es motivo suficiente para hacer abandonar a cualquier concejal de gobierno sus responsabilidades». Además, la vicealcaldesa ha recordado que «aquello a lo que se enfrenta es a las acusaciones malintencionadas basadas en pruebas manipuladas y escondidas durante cuatro años de un particular» y ha agregado que «nadie tendría que apartarse de sus responsabilidades de gobierno por las calumnias de un personaje como el señor Pérez».

Brancal ha aclarado que «si alguien considera que se tiene que aplicar el Código de Buen Gobierno, su obligación es dirigirse a la comisión plenaria y aportar la documentación y los argumentos que lo acrediten». Añade así que «ningún partido ha tomado la iniciativa de solicitarlo formalmente. Mientras, se han dedicado a pedir mi dimisión en lugares donde no corresponde» y «esto constata que, detrás de las peticiones de dimisión, no hay ningún otro interés que el de una estrategia pensada en clave electoralista».