Marco enseña la puerta de salida a Brancal

No pronunció las palabras cese o dimisión, pero la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco (PSPV) , le enseñó la puerta de salida a la vicealcaldesa, Ali Brancal (Compromís) al estar investigada por un juzgado de Castelló, junto al secretario autonómico Enric Nomdedéu, por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del ayuntamiento.

Amparo Marco, que hasta la fecha ha guardado un prudente silencio esperando que Brancal y su partido, Compromís, «reflexionen» y expliquen qué pasos van a dar, , insistió ayer en que lo que tocaría ahora es que Ali Brancal, «como dice el informe de la secretaria del pleno», comparezca en la Comisión Permanente de Pleno de Gobierno Abierto y Participación del 22 de noviembre. «Por respeto a Ali Brancal no diremos nada hasta que comparezca en la comisión. Que la vicealcaldesa lo valore, lo comparta con quien considere y analice lo que tiene que hacer o no. Es cuestión de respeto por nuestra parte, no de encubrimiento ni de connivencia como han dicho algunos», señalaba ayer en un acto público en Castelló.

La alcaldesa no quiso pronunciarse sobre si el calificativo de 'imputado' -que recogía la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta 2015, es igual al de 'investigado', término que añadió la normativa desde ese año como sinónimo. «La alcaldesa es profesora de Finanzas y Economista, no es jurista, yo no me atrevo a interpretarlo», señaló. Eso sí, se mostró contundente sobre lo que significaría para los socialistas un caso en los juzgados similar al que afecta en la actualidad a la vicealcaldesa. «Yo lo hubiese tenido claro», señaló con contundencia.

En este sentido, recalcó que «el grupo socialista ha demostrado claramente lo que opina, y lo hizo antes de las elecciones, cuando presentó la renuncia de todos los concejales y concejalas, y está depositado ante notario», ante posibles imputaciones judiciales. Amparo Marco incidió en que «no es cuestión de que a un concejal o concejala del PSOE se le tenga que decir algo, es que fuimos al notario, donde firmamos un documento con fecha en blanco». A su juicio, «el grupo municipal socialista ya demostró en su momento lo que creíamos cuando fuimos al notario, y presentamos la renuncia al cargo en caso de ser imputados en casos de corrupción. Eso no es una posición del grupo, eso son hechos», remarcó.

Que el diálogo no fluye de forma ágil entre alcaldesa y vicealcaldesa es algo patente, ya que si Brancal dijo hace una semana que no había tratado el tema con Marco, ayer la primera edil lo ratificó. «No he tenido la oportunidad de hablar con la vicealcaldesa». La única novedad, un correo electrónico enviado al Gabinete de Alcaldía el pasado jueves para citarse para una reunión entre ambas que aún no se ha celebrado.

Sobre si confía en que Ali Brancal dé explicaciones pasado mañana en comisión, Amparo Marco desconoció cuándo lo hará, pero sí señaló que «cuanto antes, mejor», puntualizando que hay que respetar «la libertad individual de una concejala, y yo no voy a entrar ahí». Avaló que Brancal y su partido se hayan tomado un «tiempo de reflexión», pero les recordó también a sus socios de gobierno que «la ciudad y el ayuntamiento deben estar por encima de cualquier concejal o concejala,e empezando por la alcaldesa». Por ello, confió en que saldrá todo bien y se tomarán medidas oportunas».

Asumió Amparo Marco que «uno tiene que tener el tiempo suficiente para reflexionar, meditar y enrocarse», pero aseveró que, «en el momento que toque, si creemos que las decisiones no son la adecuadas, haremos lo que tengamos que hacer».