Con la moral del Alcoyano

Y ahora viene el Alcoyano, el equipo con más moral del mundo. Se lo ganó a pulso en sus orígenes futbolísticos. Además, el equipo alicantino llegará con la moral por las nubes después de derrotar a uno de sus eternos rivales: el Hércules. Moral no les falta a los futbolistas del CD Castellón y al propio cuerpo técnico liderado por David Gutiérrez, el cual lleva unas cuantas semanas caminando sobre un fino alambre cual funambulista. Ahora le han retirado la red de protección, así es que una sacudida más y el desplome suyo podría ser total. Es una verdadera final para él y para los futbolistas la del domingo a partir de las 17.30 horas en el Estadio Castalia contra el Alcoyano.

Como más bajo ya no se puede caer, por segunda vez en tres jornadas el CD Castellón es colista del grupo III de Segunda B –y es el único equipo de los 122 entre Primera, Segunda División y Segunda B que no ha sido capaz de ganar un partido–, se espera que la nave albinegra hundida en la tabla empiece a emerger. De lo contrario, algo serio tendría que ocurrir en los estamentos. Tomar alguna decisión y no seguir de brazos cruzados viendo pasar los acontecimientos.

Desde el entorno del club albinegro se dice, con la boca pequeña, que ahora llegan dos partidos ganables y que se confía en sumar mínimo cuatro puntos. Llega el Alcoyano y se visita al animoso Ejea, en la provincia de Zaragoza. Pero visto el panorama, cualquiera se arriesga a decir que se van a ganar. Puede ser que sí y puede ser que no.

El entrenador

Los números del técnico David Gutiérrez son parecidos a los del rápidamente defenestrado Sergi Escobar. El almassorense abandonó su puesto entre lágrimas habiendo sumado el 25 % de los puntos en cuatro jornadas (muy poco margen). Y el actual inquilino del banquillo suma el 25'9 % de los puntos con el doble de margen, ni ha ganado ni se ha mejorado en el juego. Presumió el valenciano de haber conseguido evitar que su equipo encajara goles, pero ahora lleva cinco jornadas seguidas encajando (seis en cinco partidos).

Mañana regresará el CD Castellón al trabajo. Como el Día de la Marmota: esperando que llegue la primera victoria. Luego llega el partido y chasco. Luego arranca una nueva semana y se espera lo mismo. Y llega otro chasco. El domingo llegará el equipo con más moral del mundo.

La enfermería

El lateral diestro Rubén García, en un principio, estará disponible para el técnico de cara al partido contra el Alcoyano en Castalia. El ilicitano se retiró en el minuto 92 del terreno de juego con una sobrecarga en el adductor y por precaución se retiró. Parece ser que no es nada grave. El que está descartado, a falta de que se conozca la lesión, es el delantero Máyor. Sufre una lesión muscular, sin descartarse una microrrotura. Los que volverán son Carlos Delgado y David Cubillas tras cumplir la sanción.

El partido del domingo se retrasa media hora y será retransmitido por À Punt

El partido entre el Castellón y el Alcoyano retrasará su inicio media hora. Estaba fijado para el domingo a las 17.00 horas, pero finalmente lo hará a las 17.30 horas. Los albinegros intentarán ganar el primer partido de la temporada ante un equipo muy regular, capaz de vencer al líder Hércules, como estar mucho tiempo sin superar un partido lejos de El Collao. El encuentro será retransmitido por el canal autonómico À Punt.