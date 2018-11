Pere Martí: «Estos jugadores se crecen ante las dificultades»

Pere Martí, entrenador del Villarreal C, quiso destacar el carácter de su equipo el sábado pasado en el campo del Atzeneta, que no había perdido partido como local hasta que llegó el filial amarillo. Tres puntos vitamínicos para relamerse las heridas de la última derrota en casa contra el Crevillente (1-2), en el minuto 95. «No merecimos perder ese partido en casa, y nos dieron un golpe muy duro. Tocaba levantar la cabeza y la levantamos. Estos chavales ante las dificultades se crecen», dijo el preparador moncofense. Y es que ganar en El Regit no está al alcance de muchos.

«Fue un partido muy complicado, con mucha gente, mucha lluvia y un campo encharcado. Supimos competir muy bien. Marcamos de penalti y en la recta final el Atzeneta apretó mucho. Apareció la parada de Marc Vidal en el descuento para asegurar los tres puntos», apuntó Pere Martí. El filial suma el mismo número de puntos en casa que fuera. «En la salidas competimos mucho y en casa nos falta afinar un poco más. El Mini Estadi tiene que ser un fortín a partir de ahora», concluyó el técnico del Villarreal C. El domingo a las 12.00 horas recibirán al Villamarxant.