El PSPV denuncia que el Toro deja escapar 80.900 ? del Plan 135-2

El PSPV de El Toro denunció ayer que la alcaldesa, Ana María Orduña, «ha dejado escapar» 80.900 euros al no solicitar la subvención del Plan 135-2 correspondiente al ejercicio 2018 que la Diputación de Castelló ofrece a los municipios de la provincia. Con esta subvención, el pleno de la población había aprobado realizar el saneamiento y canalización de agua en la urbanización Virgen de los Desamparados del municipio.

Desde el grupo socialista, tacharon de incomprensible que la alcaldesa popular no llevase a cabo los trámites necesarios para solicitar la subvención pre concedida, siendo El Toro uno de los tres únicos municipios de la provincia que no han recibido los fondos correspondientes a ese segundo Plan 135.

Por su parte, la alcaldesa se mostraba ayer más que molesta con la fiscalización que está llevando a cabo la oposición y reconocía el error apuntando que, en 16 años que lleva de alcaldesa, es la primera vez que le ocurre esto, «pero son cosas que pasan». Orduña alegó que desde la secretaría no se llegó a tramitar la petición de la solicitud al ser verano y registrar mucho trabajo en el ayuntamiento y resaltaba que «realmente no se ha perdido una subvención porque nunca se llegó a solicitar». La alcaldesa apuntó que «aun así, va a hablar con la Diputación a ver si con algún convenio, remanente o algo la podemos conseguirla y si no, también en enero podemos volverlo a pedir» y afirmó no entender a los socialistas recordándoles que «no hace tanto, El Toro perdió una subvención, que ya estaba aprobada y concedida de hacer una calle con una ayuda del Ivace pero por su voto en contra».

Cabe destacar que el presupuesto anual ordinario de El Toro ronda los 250.000 euros, por lo que, para el grupo socialista, perder una subvención de 80.900 euros «supone una merma importante en su capacidad para acometer obras y dar servicio a los habitantes de este municipio».