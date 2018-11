Álex Millán, del Villarreal C: «No me obsesiona el gol»

? Álex Millán aparece en el top-5 los mejores artilleros del grupo VI de Tercera. El delantero del Villarreal C suma seis goles en su cuenta particular y confía en seguir sumando más, aunque lo que más le preocupa es «aportar trabajo y rendimiento» al segundo filial amarillo. El sábado en el campo del Atzeneta firmó su sexta diana, que le sitúa quinto en la tabla de goleadores, solo superado por experimentados delanteros como Rubén Solano (Olímpic), 9 goles; Rubén Ubach (Atlético Saguntino), 8; Fofo (La Nucía) y Álex Chica (Atzeneta), con siete. «Partiendo de la base de que no me obsesiona el gol, estoy contento y a la vez tranquilo. Primero toca mirar por el equipo, trabajar al máximo. Luego si llegan los goles, mejor», dice.