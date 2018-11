«Ali Brancal será la primera en renunciar si hay una acusación formal»

El juzgado de instrucción 2 de Castelló mantiene abierta una investigación contra la vicealcaldesa, Ali Brancal, por presunta malversación vinculada al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del ayuntamiento. Pese a ello, para Compromís no es suficiente para aplicar el Código de Bueno Gobierno del ayuntamiento ya que está basada en una acusación «falsa» del concejal del PP Juan José Pérez Macián.

Ignasi Garcia, portavoz de Compromís en el consistorio, mantuvo ayer de nuevo que su partido sí está cumpliendo el código, donde se recoge la renuncia de un edil en el caso de estar imputado. No quiso entrar en el debate jurídico de si imputado e investigado -como se recoge tras la reforma de la Ley en 2015- es lo mismo, pero aseveró que, a fecha de hoy, Ali Brancal no tiene una acusación formal por parte de ningún juez ni fiscal y, por ello, defendió que siga al frente del cargo. Avanzó que cuando esa acusación formal se concrete, si es que lo hace, «la vicealcaldesa será la primera que se pondrá a un lado y renunciará a sus responsabilidades de gobierno».

El código del ayuntamiento, según la lectura del portavoz de Compromís, recoge que debe ser la Comisión de Gobierno Abierto y Participación la que «debe interpretar» la actual situación en la que se encuentra Ali Brancal, de ahí que «haya sido Compromís» la formación que ha solicitado que se inicie el procedimiento y se decida entre todos los pasos a dar. «Consideramos que por unas meras acusaciones nadie debe abandonar sus responsabilidades de gobierno, porque si por una querella debemos irnos, ahora mismo no quedarían concejales ni alcaldes», señaló Garcia, quien recalcó que «el código dice que si alguno quiere hace runa denuncia debe ir a la comisión a llevar la información correspondiente y, con ella, será la comisión la que decida». Aquí aprovechó para recordar casos similares a los de Brancal, como el de la alcaldesa socialista de la Vall d'Uixó Tania Baños, sobre la que pesa una querella por prevaricación. Curiosamente, ayer el actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu -sobre el que también se ha abierto la investigación judicial a raíz de la querella de Pérez Macián- compartía en las redes sociales un mensaje de «apoyo público» a Tania Baños, «que està sent investigada per un presumpte delicte de prevaricació, com a conseqüència d'una querella política del PP».

Sobre las palabras el lunes de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, dando a entender que los concejales socialistas hubiesen abandonado sus cargos en el consistorio si estuviesen en una situación similar a la de Brancal, Ignasi Garcia no quiso entrar a valorarlo, apuntando solo que «cada partido hace lo que considera y ellos sabrán si aplican o no su propio código ético en la provincia».

Sobre la Comisión de Gobierno Abierto de este jueves 22 de noviembre, Garcia avanzó que por «higiene» han pedido que esté presida por el edil socialista Antonio Lorenzo y no por la propia Brancal, que es su presidenta. En relación al código, reconoció que debe revisarse, y así quedó recogido en el Pacte del Grau. Apuntó en este sentido que este código surgió en una época en la que «el PP pagaba campaña con dinero corrupto, tal y como señala las sentencias», y recordó que «el señor Moliner era el jefe de campaña en 2007 y en esa sentencia pone que se pagaron actos por 22.000 euros en Castelló», apuntando que «hay tres concejales del PP que consiguieron su cargo gracias a una campaña pagada con dinero corrupto».