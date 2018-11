Dos arranques inesperados

Los dos estaban llamados a ocupar la zona noble de la clasificación a estas alturas de la temporada, pero ni el Villarreal CF ni el Real Betis han empezado la 2018-19 como esperaban. Con trayectorias paralelas y resultados que avivan las dudas, los dos equipos se verán las caras este domingo en el Estadio de la Cerámica a partir de la 20.45 horas. La diferencia entre villarrealenses y béticos reside en que los segundos han sido capaces de sumar cuatro victorias (por cuatro empates y cuatro derrotas) y son duodécimos con 16 puntos, cinco más que los villarrealenses. Pero, lo que es más importante: afrontan el duelo tras el parón liguero con las buenas sensaciones que les dejó su gran partido y correspondiente victoria ante el líder FC Barcelona.

Los jugadores que entrena Quique Setién fueron capaces de ganar al cuadro azulgrana en el Nou Camp por un marcador de 3-4 gracias a los goles de Júnior, Joaquín, Lo Celso y Canales, y después de llegar a mandar en el marcador por 0-2.

No es que el Betis esté registrando grandes cifras, pero en dicho encuentro sí estuvo de lo más acertado de cara a la portería rival. En total, en las doce jornadas que se han disputado hasta la fecha, los andaluces han acumulado doce goles a favor y han encajado 15. El Villarreal, por su parte, es décimo sexto con 11 puntos (dos victorias, cinco empates y cinco derrotas), con 11 goles a favor y 13 en contra.



Estadísticas favorables

Aunque esta temporada el Villarreal no ha sido de capaz de sumar una victoria en Liga ante su afición todavía, lo cierto es que las estadísticas invitan al optimismo y dan que pensar que este domingo podría ser el día. Y es que el submarino no ha perdido en las seis últimas visitas de los béticos a tierras vila-realenses. En el choque que les enfrentó en la tercera jornada de la pasada campaña, el Villarreal se impuso por 3-1 a pesar de que Sergio León adelantó a los visitantes a los once minutos de juego. Carlos Bacca igualó el encuentro antes del descanso y en la segunda mitad Samu Castillejo y Enes Ünal redondearon el triunfo del conjunto villarrealense.

En aquel enfrentamiento jugaron por parte de los locales Barbosa, Rukavina, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rodrigo (Semedo), Manu Trigueros (Chuca), Samu Castillejo, Fornals, Bakambu y Bacca (Ünal). Por parte de los visitantes lo hicieron Adán, Barragán, Amat, Feddal, Durmisi, Camarasa (Guardado), Javi García, Narváez, Joaquín, Tello (Nahuel) y Sergio León (Sanabria).

Con ese partido, cerró el cuadro de Javi Calleja la racha de seis encuentros sin perder en casa ante el conjunto andaluz, con cuatro victorias y dos empates.

La última victoria del Betis en Primera División en el campo del Villarreal se produjo en la campaña 2007-08 cuando se impuso por 0-1 gracias a un gol de Capi.



Llegada de los internacionales

Al igual que el Villarreal, el Betis ha trabajado estos días sin algunos de sus futbolistas, quienes se irán incorporando a lo largo de la semana. Quique Setién dirigió ayer la segunda sesión preparatoria de su equipo con la duda del brasileño Sidnei Reche, entre algodones por un edema en su pierna derecha. Mientras que el portero Pau López ya entrena tras haber debutado con el combinado español el pasado domingo ante Bosnia, el resto de internacionales béticos aún no ha regresado y algunos de ellos lo harán de manera tardía por los sitios donde juegan sus equipos nacionales, marcando la semana.