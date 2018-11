El filial busca el pase para los octavos de la Premier Cup U23

Once del Villarreal ante el Hertha de Berlín.

El Villarreal B afronta esta tarde ante el Liverpool B (20 horas) la última jornada de la fase de la Premier League International Cup U23 en las instalaciones del Liverpool Academy, con el objetivo de ganar y de obtener el billete para los octavos de final del torneo. El equipo de Miguel Álvarez, líder en Liga en el grupo III de Segunda B, ya se encuentra en tierras inglesas para ver si es posible sumar la victoria tras empatar antes con el Swansea City (1-1) y el Hertha de Berlín (0-1).

Viajaron 18 jugadores, con las novedades de los laterales del Villarreal C, Edu Adell y Joan Salvà, y con las ausencias de Xavi Quintillà, Pedro Martínez y Rubén Mesa, junto a los lesionados Enric Franquesa y Emmanuel Lomotey, además de Samu Chukwueze. El equipo regresará mañana por la tarde a Vila-real para preparar el compromiso de Liga del domingo ante el Ebro. Los citados son los porteros Joan Femenias y Diego Fuoli; los defensas Carlos Blanco, Roger Riera, Edu Adell, Joan Salvà, José Castaño y Andrei; los mediocentros Ramón Bueno, Sergio Lozano, Fran Álvarez, Iván Martín, Mukwuelle Akale y Adrián Riera, y los delanteros Davi Villanueva, Simón Moreno, Mario González y Nikola Vujnovic.