«Apoyamos a Calleja por ser buen técnico, por cómo trabaja y porque creemos en él»

Aunque desde distintos puntos de España sorprenda que el Villarreal CF siga manteniendo a Javi Calleja en el banquillo pese a la delicada situación deportiva por la que atraviesa el equipo, lo cierto es que en el seno del club de la Plana Baixa no hay ningún tipo de dudas de que se va a lograr revertir la situación y se va a conseguir con el técnico madrileño en sus filas. Por si a alguien le quedaba algún tipo de duda, el vicepresidente de la entidad villarrealense, José Manuel Llaneza, se encargó ayer de zanjarla: «

La tranquilidad que los directivos le transmiten al propio Calleja le permite trabajar con más confianza si cabe y tratando de evadirse de la presión del entorno del club. Sobre este aspecto, Llaneza lanzó un mensaje a la afición y pidió unión. «La situación del club deportivamente es la que es. En el resto, tanto en lo económico y demás, nunca hemos estado como ahora. Por eso pido a la familia amarilla que esté al lado del equipo, les pido que apoyen al equipo, ya que es un momento complicado y los necesitamos», aseguró.

El Villarreal afronta este domingo un importante encuentro ante el Real Betis en el Estadio de la Cerámica (20.45 horas) y Llaneza no quiere que se pite al entrenador y a los jugadores sino que se les anime desde la grada para tratar de llevar al equipo hasta la victoria. Para reforzar su mensaje el vicepresidente del club apuntó que «en el club no hay nervios, se ha hecho un gran trabajo y contamos con un gran equipo, por lo que estamos convencidos de que esto saldrá hacia adelante, no tenemos dudas de eso».



Sin refuerzos en invierno

La falta de gol y el poder contar con un centrocampista organizador está lastrando el rendimiento de una plantilla para que, en principio, no presentará novedades en el capítulo de entradas. Y es que, según explicó Llaneza, en este mercado «es muy complicado acertar». «No recuerdo casi ningún mercado en los que hemos acertado. Los jugadores buenos no los dejan salir, por lo que es mucho más complicado. No creo que haya fichajes, a no ser que salga algo que se ajuste mucho a lo que necesitamos», dijo el responsable de elaborar las plantillas desde que accediera al club junto a Fernando Roig.



«Fornals no saldrá ahora»

Preguntado por si habría alguna salida, tras apuntarse el interés del Arsenal por Pablo Fornals, Llaneza aseguró que «si fuera otro jugador temería, pero con Pablo temo poco. Tiene un compromiso muy grande con el club, por lo que me atrevo a asegurar que no saldrá ahora», explicó el dirigente de la entidad de la Plana Baixa, quien destacó el trabajo de la cantera y la dificultad que tienen para poder retener a los jóvenes valores.

«Nosotros no somos el Madrid y el Barcelona, somos el Villarreal, por lo que debemos tener los pies en el suelo. Mantener una cantera como esta es rentable, ahora mismo tenemos ocho jugadores de la cantera en el primer equipo y eso lo hace rentable. Que hay jugadores que se marchan es algo que no nos gusta, pero sabemos que es así y que es fútbol», comentó.

Cabe recordar que Fornals llegó al Villarreal hace dos temporadas procedente del Málaga y su compromiso ha sido máximo desde el primer día al igual que su rendimiento. Tanto, que se le han abierto las puertas de la selección española absoluta, con la que participó esta semana en un amistoso contra Bosnia, siendo el mejor del encuentro.