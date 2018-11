Detienen a un joven en Altura por matar de una puñalada a un compañero de trabajo

Una fuerte discusión laboral entre dos jóvenes de 18 y 28 años, vecinos de Altura, y el presunto despido de uno de ellos parece ser la causa que llevó a que el más joven apuñalara presuntamente y con resultado mortal a A. Amil.

El supuesto agresor, de 18 años y residente temporal en la localidad desde hacía varias semanas, fue detenido ayer por un presunto delito de homicidio por la Guardia Civil tras contarle a ésta su versión de los hechos, después de haber huido en un primer momento. Tras la detención, los agentes procedieron a recuperar en su domicilio el arma con la que supuestamente habría acuchillado al agredido, en principio, de una sola puñalada mortal, aunque será la autopsia la que determine la causa.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 21 horas del martes cuando el presunto autor, que al parecer estaba esperándole en las inmediaciones de su casa, le atacó asentándole una puñalada y dejando a la víctima abandonada en el suelo del parque Ramón y Porcel, en una esquina, junto al Centro de salud de la localidad, a escasos metros de su residencia. En un primer momento, según informaban ayer fuentes conocedoras del caso «el agresor salió corriendo e incluso llegó a decir que era el propio Amil el que le habría sacado una navaja al volver a discutir con él y él se habría ido corriendo». Sin embargo, todo apunta a que el presunto homicida era el que llevaba el arma blanca, como posteriormente fue requisada por la Benemérita en su casa.

Minutos después del suceso, una vecina de la localidad salió a la calle y vio al joven, ya tirado en el suelo. Tal como narraba ayer esta vecina a Levante de Castelló, «salí de casa y en un primer momento no vi nada hasta que, al haber olvidado el móvil, volví a cogerlo». Es ahí cuando esta vecina vio el cuerpo del joven encogido y cara al suelo y, pensando que estaba indispuesto, avisó a la policía local para advertirle de su presencia. «En ningún momento vi que llevase sangre ni nada por la espalda, de hecho no se veía nada porque estaba acurrucado y cuando yo lo vi acababa de pasar. No había nadie alrededor y no se oyeron ni gritos, ni una discusión previa, ni nada, y estando tan cerca, si hubiera habido algún grito nos hubiéramos enterado seguro», resaltaba esta joven quien explicó, que minutos después, la policía local acudió hasta el sitio y se percató de lo sucedido.

Durante los minutos posteriores, Guardia Civil y la Policía local acordonaron la zona del suceso para investigar lo sucedido y un equipo del SAMU que se desplazó hasta el lugar de los hechos tan solo pudo certificar su fallecimiento. Asimismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado estuvieron buscando el arma del delito por los alrededores del lugar, sin éxito ninguno hasta que, con la investigación en marcha y los interrogatorios pertinentes, poco después, detuvieron al presunto autor de los hechos y recuperaron la que podría ser el arma homicida del asesinato en su domicilio.



Discusión y despido

Tal como afirmaban ayer algunos de los vecinos de la población, el presunto agresor llevaría poco más de tres semanas viviendo en Altura y trabajando para un almacén de envasado de fruta aprovechando la temporada, donde el fallecido estaría trabajando de encargado. Fue, según narraban estas mismas fuentes, donde presuntamente tuvo lugar una fuerte discusión por la tarde entre las dos partes que acabó, al parecer, con el despido del detenido. Una discusión que, según las hipótesis que baraja la Guardia Civil, cobra fuerza como la causa, con consecuencias fatales para la víctima que fue agredido mortalmente, sin que ningún testigo presenciase los hechos.

La víctima, que iba sin documentación, fue identificada por varios de los magrebíes que residen en los alrededores y trasladada tras el levantamiento del cadáver al anatómico forense, donde se le realizará la autopsia. El detenido pasará a disposición judicial en Segorbe.

Tras el suceso, varios de los vecinos mostraban ayer además su preocupación por la posibilidad de que este suceso pueda desencadenar males mayores y no se quede en algo puntual y lamentaban conmocionados la muerte de Amil, ya que era un joven «muy integrado en la población porque llevaba aquí toda la vida. Un buen chico que no se merecía lo que le ha pasado», resaltaban.

El alcalde de Altura, Miguel López, mostraba su condena más rotunda por este tipo de actos violentos y su repulsa por lo sucedido, mostró su solidaridad con la familia del fallecido y apuntaba que, desde el consistorio se ha pedido un informe a la policía para ver si el ayuntamiento debe actuar de algún modo, personarse en la causa o ver lo que tenemos que hacer.