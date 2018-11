La Fira de Santa Catalina anticipa en Vila-real la Navidad con más de 250 paradas

Vila-real se prepara para acoger una nueva edición de la feria de Santa Catalina, declarada fiesta de Interés Turístico Provincial, que regresa este domingo, 25 de noviembre, con 250 paradas de todo tipo de productos artesanales y típicos de estas fechas para dar la bienvenida a la temporada navideña.

La Concejalía de Economía, con la colaboración de Tradiciones y Turismo, organiza un año más el evento, que ha recibido un total de 305 solicitudes para participar, en su mayoría de comerciantes que repiten de años anteriores, lo que demuestra la «gran consolidación» de la feria, tal y como afirma el edil de Economía, Xavier Ochando.

No obstante, el responsable del área recuerda que, a pesar de la gran superficie disponible, no todas las demandas se pueden aceptar, ya que el objetivo es que la cita cuente con un producto diferenciado, con especial presencia de los elementos tradicionalmente navideños, tanto decorativos –como los belenes-, como de alimentación, donde no faltarán los turrones o las castañas asadas, dátiles y frutos secos para la mocadorà –cuya recuperación impulsa la Concejalía de Tradiciones-, los quesos, embutidos, miel y mermeladas, churros, licores, pan y cocas, chocolate, salazones y olivas o dulces, además de los juguetes, entre otros, como la artesanía –jabones, minerales, textil, madera, instrumentos-, bisutería y complementos, cazuelas de barro y ferretería.

La feria de Santa Catalina estará distribuida entre la plaza Major (64 paradas), la calle Major Sant Domènech (15), el Raval del Carme y la calle Hospital (51) y el Barranquet (98) y «contará con paradas que, en muchos casos llevan más de 30 años visitándonos», indica Ochando. Según la procedencia, 64 son de Vila-real –a las que se suman los comercios que abrirán durante la jornada-, 71 de municipios de los alrededores, como Borriana, la Vall d'Uixó, Onda, Benicàssim, Castelló, Betxí, Suera, Sant Joan de Moró, Segorbe, Figueroles, Cervera del Maestre, Nules, Cabanes, Almenara, Eslida, la Salzadella o Catí. Además, habrá 75 paradas llegadas desde otros puntos de la Comunitat. No obstante, en Santa Catalina no faltará el espacio dedicado a la solidaridad, ya que entre las 250 paradas habrá espacio para 22 ONG, que se instalarán en la plaza Major.

Este año, pensando en los más pequeños, repite el montaje de la feria de atracciones, en colaboración con la Asociación de Feriantes de Castelló, por lo que habrá todo un tramo de la feria que va desde la capilla del Cristo del Hospital hasta Pius XII dedicado a parque de atracciones para disfrutar del ambiente festivo.

«Esta feria, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Provincial, es una de las más renombradas de la Comunitat Valenciana, ya que es uno de los mercadillos prenavideños más importantes que, además, cuenta con un valor histórico incalculable, ya que se remonta a la época de la fundación de la ciudad», señaló Ochando, quien destacó la incorporación cada año de novedades, «sin dejar de lado la tradición».