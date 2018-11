Jarque no acude a declarar a los juzgados «por un error de procedimiento»

El exalcalde de la Vilavella, José Luis Jarque, estaba citado por segunda vez ayer a las 9.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Nules como investigado por el caso Mirador de la Plana. La anterior citación prevista en julio, tuvo que suspenderse al alegar Jarque errores procesales.

Su condición de investigado parte de una subvención por un convenio entre la Agència Valenciana de Turisme y el consistorio del municipio en 2008 que se ejecutó para realizar las obras de lo que sería el Mirador de la Plana, en el término municipal de la Vilavella. Las obras nunca llegaron a realizarse, por lo que la Agència Valenciana de Turisme reclama el dinero cedido. La cantidad que habrá de pagar el consistorio asciende a 11.646,92 euros por la gestión irregular.

Tanto la fotocopia de la factura emitida por el contratista, como la certificación de obra emitida por el técnico municipal, así como la resolución de alcaldía que aprobaba el gasto y que ese gasto se había realizado sin ninguna subvención ni aportación externa al ayuntamiento se presentaron ante la administración autonómica, por lo que la subvención se aprobó. Aún así, la obra nunca se ha llevado a cabo.

Pasadas ya las 10.30 horas de ayer, tras la ausencia de Jarque ante el Órgano Judicial, la abogada del Ayuntamiento de la Vilavella comunicó que el ex primer edil no iba a presentarse. El mismo Jarque comentó a este diario una hora más tarde que no había acudido «al no habérsele notificado la citación, ni a el ni a su representante legal» y alegando de nuevo «un error de procedimiento».

En otro orden de asuntos, el nombre de José Luis Jarque también está ligado a otro caso en relación al pago de una factura por un importe de 16.900 euros y subvencionada por la Generalitat Valenciana en 2009 para la adquisición de equipos y sistemas de comunicación.