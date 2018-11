Rubén García, un látigo en el lateral

El latera derecho del CD Castellón tiene dueño: Rubén García. Es el futbolista más joven de la plantilla del primer equipo y, además, ya es el segundo futbolista con más minutos acumulados (985), únicamente superado por el portero Álvaro Campos que está completando una temporada muy digna. En el caso del joven zaguero se ha hecho respetar y en pocas jornadas certificó que es un futbolista muy comprometido y muy válido. Joven y ambicioso. Un lateral de largo recorrido.

Incluso el entrenador del próximo rival, Vicente Mir –que le seguía de cerca mientras entrenaba al primer equipo del Elche y Rubén García defendía la elástica del filial franjiverde–, le echa flores. «Lo estoy viendo muy bien. Me está sorprendiendo gratamente», apuntó el preparador valenciano.

«Es un lateral de mucho recorrido, con buenas y rápidas incorporaciones arriba», agregó. «Es muy trabajador y, sin duda alguna, es uno de los futbolistas que más me está sorprendiendo. Se ha ganado la titularidad y me alegro mucho por él. Verle a ese nivel me alegra mucho», finalizó el técnico Vicente Mir.

Rubén García Canales (Elche, 23 de octubre de 1998) se formó en las categorías inferiores del Pablo Iglesias (de Elche), para entrar en el fútbol base del conjunto ilicitano en el F7. Estuvo allí hasta juvenil de primer año. El de segundo lo cumplió en el Barcelona, y el tercero y último de regreso al Elche. Luego dio el salto al filial franjiverde, donde la temporada pasada jugó 30 partidos, con 2.256 minutos, nueve amarillas y una tarjeta roja.

Siendo el más joven de la plantilla (20 años), los rivales se ceban muchas veces en él. Ya ha visto siete tarjetas amarillas cuando nunca antes había sido tan castigado. La prueba está en los registros de la temporada pasada en Tercera donde en 30 partidos vio nueve, ahora en 12 encuentros ha visto siete.



Entrenó bien y jugará

Rubén García no acabó el partido del domingo pasado en Olot. Unas molestias le obligaron a tener que salir del terreno de juego en el minuto 92, cuando solo faltaba uno. Pensó que más valía prevenir que curar porque sentía malos síntomas y prefirió parar. Afortunadamente, el joven futbolista no sufre ninguna lesión. Ayer entrenó con normalidad en el campo de Marina d'Or, donde no trabajó el delantero Máyor, que está a la espera de conocer el resultado de las pruebas de la lesión (apunta a una pequeña rotura), pero está descartado para recibir el Alcoyano este domingo. El que no acabó la sesión de ayer en Marina d'Or fue el mediocentro Marc Castells, para ser tratado por el fisio Cristian Contador de unas molestias.