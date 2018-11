Los grupos políticos rechazan los argumentos de Brancal y ponen fecha a la votación sobre su cese

El futuro político de Ali Brancal parece sentenciado por el Código de Buen Gobierno que su partido, Compromís, capitaneó hace casi cuatro años. Es ese estricto código, y un informe de a secretaria, son los que llevaron ayer a los representantes de los cinco grupos políticos en el ayuntamiento, Compromís incluido, a tener que rechazar el escrito que había presentado Brancal, en la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación, para pedir un periodo de información y reflexión sobre su investigación judicial. La secretaria de pleno, con un informe previo contundente, advirtió a los ediles que cualquier votación favorable a las propuestas de Brancal podría ser un fraude de ley, básicamente porque existe un procedimiento abierto ya en los juzgados. La decisión fue unánime: rechazar el escrito de la vicealcaldesa, convocar una comisión extraordinaria para que Ali Brancal dé explicaciones y, con ello, votar y elevar un dictamen al próximo pleno -previsiblemente, sin dan los plazos, el del jueves 29 de noviembre- para votar si se aplica el Código de Buen Gobierno y se cesa de todos sus cargos de gobierno a Brancal, que podría seguir manteniendo su acta de concejala.

La Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación de ayer empezó con retraso, fundamentalmente por la reunión que mantuvieron en privado el representante de Compromís, Ignasi Garcia, y e del PSPV, Toni Lorenzo, que acudieron con rostros serios a la sala de juntas, conscientes de la complicada situación que se asoma sobe el pacto de gobierno. No estaba la protagonista, Ali Brancal, presidenta de esta misma comisión, que ayer fue presidida de forma provisional por Lorenzo, pero que a partir de ahora será asumida por Ignasi Garcia. Debe ser precisamente Garcia el que ponga fecha a esa comisión extraordinaria donde la vicealcaldesa debe dar explicaciones. Todos, incluido Compromís, abogaron ayer por ponerla «cuanto antes, mejor», por lo que hoy,mismo se podría conocer.

Como se recordará, Ali Brancal y Enric Nomdedéu, actual secretario autonómico de Empleo, declararon el pasado 11 de julio en calidad de investigados, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital de La Plana, por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del Ayuntamiento. La querella la puso el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián. De momento, Compromís ha conseguido dilatar el procedimiento ya que el Juzgado de Instrucción número 2 ha admitido a trámite los recursos de apelación interpuestos por Ali Brancal y Enric Nomdedéu para solicitar la nulidad de las pruebas aportadas por Juan José Pérez Macián en la querella. Esto supone que el juzgado, de momento, no dará ningún paso más, como es habitual, a la espera de que la Audiencia Provincial de Castelló resuelva ambos recursos, importantes sin duda porque podrían servir para determinar si los sobres aportados por Pérez Macián son o no prueba nula.

Tras la comisión de ayer, las valoraciones de cada grupo dejaron patente ayer que todos abogan por darle una solución rápida al tema, dando a entender que el cese de funciones de la vicealcaldesa es cuestión de días. El devenir es incierto, pero el final parece claro: Ali Brancal podría dimitir antes de dar explicaciones, la alcaldesa tiene la potestad de destituirla y el pleno podría debatir y votar su cese. Cabe la opción de que siga firme en su puesto, pero nadie en el seno del Pacte del Grau parece dispuesto a que este tema se prolongue más.

Desde el PP, el concejal Vicent Sales insiste en que, tras la comisión de ayer, «no cabe más que aplicar el Código de Buen Gobierno, que no puede tener otro resultado que el cese de la vicealcaldesa de Compromís Ali Brancal de todas sus funciones y cargos de representación». Ahora esperan que la alcaldesa «deje la estrategia de politización que está desarrollando desde el sillón de alcaldía, en contra de las normas de la institución para proteger a sus socios en el 'Pacte del Frau', y ejerza de alcaldesa de todos los castellonenses, aplicando el Código de Buen Gobierno y defendiendo el buen nombre de la institución a la mayor brevedad posible», concluye Sales.

Desde Ciudadanos su portavoz adjunto, Vicente Vidal, asegura que tras la comisión, «el final de la señora Brancal está escrito», confiando en que los plazos se acorten. Desde Castelló en Moviment, Anna Peñalver reconocía que, como así señaló la secretaria del pleno, «no era necesario abrir más procesos de información», por lo que confía en que la comisión extraordinaria para escuchar a Brancal se active de inmediato, para «poder realizar un informe, dictaminar con los votos de los representantes políticos y elevarlo al pleno para su debate». Peñalver, que no avanzó el voto de su grupo, sí que reconoció que «el código está para cumplirse».



Compromís y PSPV

Ignasi Garcia, portavoz de Compromís, asumió que, tras escuchar a la secretaria, se vieron obligados a votar en contra del escrito presentado por Ali Brancal, y avanzó su intención de que la vicealcaldesa pueda comparecer lo más pronto que pueda. Eludió hablar del futuro de su compañera de partido, pero insistió en que, para Compromís, «aquí no cabe aplicar el Código de Buen Gobierno», añadiendo de nuevo que si «hay encausamiento formal de un juez o fiscal Ali Brancal será la primera en irse sin que se lo diga nadie». Desde el PSPV Antonio Lorenzo calificó la propuesta de Ali Brancal de «inviable» y animó a «dar la máxima celeridad a todo, para que se eleven al pleno las conclusiones oportunas». No quiso adelantar qué votarán si se debate el cese de la vicealcaldesa, pero dejó clara su postura al señalar que «queremos que la normalidad vuelva a esta casa y que esta situación no se perpetúe» en el tiempo.