A vueltas con Franco

Y a los cuarenta y tres años, resucitó. El escritor Vizcaino Casas se equivocó en cuarenta años, pero qué importa si después de cuatro lustros de democracia Franco está más vivo que nunca, para gozo de los nostálgicos y fascistas de viejo y nuevo cuño, que han salido de su retiro forzoso, por obra y gracia de todos aquellos que han preferido envolverse en la bandera que heredamos de él, el Caudillo, con algunos retoques en su escudo.

Es cierto, que la democracia ha sido incapaz de liquidar el franquismo en este tiempo, por la falsa idea, amplificada hasta el aburrimiento, de la reconciliación nacional. Ese martillo mediático de las viejas heridas, y no sé qué más cosas, que sólo ha tenido un objetivo: que los franquistas, sus intereses políticos y económicos hayan campado a sus anchas, sin tener que dar cuenta de las atrocidades que en nombre de Dios y la Patria cometieron sobre una población diezmada ideológicamente y temerosa por el terror que impuso el régimen que el dictador implantó en España, de la mano de una Iglesia dispuesta a todo por imponer su catolicismo, costase lo que costase.

Pero si la democracia ha sido incapaz de liquidar el franquismo, han sido los partidos de derecha quienes han mantenido, durante todos estos años, la llama de su recuerdo viva. Siempre que se ha querido tomar una medida encaminada a poner a Franco y su régimen en el lugar que le corresponde en la historia, como uno de los regímenes fascistas más sanguinarios del siglo XX, además de tener al país arrodillado durante cuarenta años, y convertirlo en el más triste y gris del mundo, ha salido la derecha para defender el régimen político del dictador. Ha negado la historia que no le gustaba; vilipendiado a quienes tratan de recuperar para la memoria histórica la barbarie del franquismo; ignorado a las víctimas de la dictadura, como si no hubiesen existido; insultado a los familiares de esas víctimas, con los epítetos más descarnados. Incluso han sido capaces de liquidar la carrera judicial de uno de los jueces de mayor prestigio profesional del país. Por no hablar del cobijo que se da a torturadores e insignes franquistas ante la justicia internacional.

Pero el resurgir del franquismo en los medios y en la calle, se ha visto empujado en los últimos años de gobierno de Mariano Rajoy, con ministros que no han parado de hacer guiños al franquismo y sus adeptos, desempolvando los tics de la España más rancia y ultramontana con medallas a Vírgenes, control de la justicia, ruptura de la convivencia territorial en nombre de un nacionalismo propio de la España franquista, contemporización con los grupos y los medios de extrema derecha, etc. Ellos y los nuevos cachorros de la derecha, que se han envuelto en la bandera roja y gualda, para defender un concepto de España excluyente de la mitad de los españoles, con el único fin de esconder sus carencias políticas. Unos y otros son los que están dando alas y visibilidad al fascismo español, que ingenuamente creíamos reducido a cenizas.

No es el gobierno de Pedro Sánchez el que ha resucitado a Franco, como sostienen los líderes de esta nueva derecha compadre del franquismo. Si de algo se le puede culpar al gobierno, es de su lentitud en sacar al dictador de una tumba con honores de Estado. La poca grandeza democrática de los líderes de la derecha les hace preferir dejar al dictador en un mausoleo, que es una ignominia para la democracia, antes que enterrarlo definitivamente en el olvido de los españoles.

La poca calidad ética y estética de la democracia española nos hace tener que ver cómo en el cuarenta aniversario de la Constitución, Franco siga siendo objeto de debate en España. Ya va siendo hora de que una Constitución mucho más democrática que la actual recoja, como obligación constitucional, que cualquier ideología fascista no tenga cabida ni en nuestro ordenamiento jurídico ni en nuestras preocupaciones.