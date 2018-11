Chukwueze: «Todo está sucediendo como un sueño»

Hace justo un año Samu Chukwueze se dedicaba solo a entrenar con el juvenil del Villarreal porque aún no tenía tramitada la licencia. Y, menos de un años después, el extremo zurdo ha debutado con el submarino en Primera y en la Europa League, a parte de acumular minutos en el Villarreal B y asombrar a todo el mundo con sus facultades. En declaraciones a la BBC Sport, el joven futbolista reconoció que «todo está sucediendo como un sueño. Jugué y anoté con el Villarreal esta temporada y nunca desesperé por llegar a las Super Eagles (selección absoluta de Nigeria)».

A su 18 años demuestra tener la cabeza muy bien amueblada y no tiene palabras para describir el momento actual que vive. «Otros compañeros esperan varios años para vivir un sueño. A mí me ha tocado ahora y estoy agradecido al Villarreal y a Nigeria por hacer realidad todos mis sueños en menos de un año», dijo Chukwueze.

El joven fue ganador del Mundial sub-17 de la FIFA con Nigeria en 2015 y ha sido comparado con su héroe y el extremo internacional holandés del Bayern de Múnich, Arjen Robben. El martes pasado se enfundó la elástica de la selección de su país por primera vez. Jugó 45 minutos. «Hacer mi debut en Nigeria solo completa un año de ensueño en mi vida profesional», aseguró el futbolista del Villarreal.

Consciente de que todo se ha precipitado y que aún tiene que mejorar muchas cosas, tal y como días atrás reconoció el técnico del primer filial Miguel Álvarez, Chukwueze se sinceró y comentó que «sé que aún me queda mucho por hacer para acercarme a lo que ha logrado Arjen Robben (al que le comparan) en el fútbol. Así que no me dejo llevar».

También desveló el joven extremo que «en el Villarreal, los dirigentes me recuerdan a otro nigeriano que estuvo jugando en el equipo: Ikechukwu Uche. Le consideran uno de los grandes que pasó por allí y me han dicho que intente emular sus caminos dentro y fuera del campo». Y concluyó diciendo que «tengo algunos jugadores importantes que admirar y espero continuar lo mejor para lograr más sueños, tanto en el Villarreal como con Nigeria».

Samu Chukwueze, que estuvo cerca fichar por el Arsenal en 2016, pero al final la operación no llegó a buen puerto, se incorporó a la cantera del Villarreal desde la Academia de Diamantes de Nigeria en agosto de 2017. No debutó oficialmente hasta el 13 de enero de 2018 con el juvenil A, en el Mini contra el Toledo (4-1). Luego tuvo un paso fugaz por el segundo filial y se afianzó en el Villarreal B.