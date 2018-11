La clemenules

Escuché el otro día en la radio a un desencantado y enfadado productor de cítricos que contaba una historia que me dejó mosqueado y de muy «mala gaita». Vino a explicar que somos los grandes productores de naranja y más concretamente de mandarinas clementinas, de las que sin duda destaca la gran Clemenules. Una variedad que es la canela en rama de las naranjas, a lo que se suma que su producción y venta supone una de las bases de nuestro sustento. Una serie de circunstancias que deberían hacer de esta naranja nuestro referente, con la obligación de una defensa acérrima de la misma.

Pero como les iba a contar, la historia de este productor se centraba en lo poco que se valora a la naranja y lo poco que se la defiende. Reconocía el buen señor que ellos, los productores, eran culpables de muchas cosas. Admitía que eran los primeros en tener defectos y que puede que sus problemas se los hayan buscado ellos mismos. Pero admitiendo todo eso, se lamentaba de sentirse muy solos.

Y lo reflejaba gráficamente explicando que siendo el suyo un producto nuestro y un estandarte de la terreta, no hay restaurante local que lo ofrezca a sus clientes. Así como en Pamplona siempre hay chistorra, en Canarias unas papas arrugás, en Coruña un pulpo o un trocito de empanada€ y así en todas las provincias. Lamentaba que aquí nadie tiene naranjas en su menú, ningún restaurante ofrecía en su carta lo nuestro y ni siquiera lo ponía como detalle o degustación.

La verdad es que me pareció triste y una muestra que lo poco que valoramos lo que tenemos, como en casi todo. Justo venía de escuchar a José Manuel Llaneza, quien acababa además de pedir ayuda para su producto. No es el vicepresidente del Villarreal un productor citrícola, pero es verdad que, como el buen señor, defendía su clemenules particular. Esa clemenules que ahora no parece estar de moda y que la mayoría no defiende o le echa cosas en cara: su equipo. Que como reconocía, no está para tirar cohetes y que obliga a espabilar. Pero como el buen labrador, Llaneza pedía un poco de cariño y tranquilidad, un poco de calor de la grada y de los suyos. Andan preocupados y jodidos, pero no contar con la confianza de su gente es lo que más les castiga.

Así que ponga una clemenules en su mesa y pídala en su restaurante, a la vez que ponga todo su empeño en el Estadio de la Cerámica y échele un cable a su equipo. Serán lo que serán, pero es para matarnos si no defendemos los nuestro.