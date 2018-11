Guti: «Mi única preocupación es ganar»

El Castellón vive en la anomalía desde hace meses. El paso del tiempo va ampliando la ruptura de lo que en principio solo eran grietas. La ausencia de victorias afecta ya también la posición de David Gutiérrez, el segundo entrenador en lo que va de curso. El propio técnico admite que «evidentemente, cuando llevas nueve partidos sin ganar es normal que se puedan pensar otras cosas, pero mi única preocupación es ganar, es el partido del domingo, y no mirar más allá. Todo pasa por la victoria».

La situación es delicada para los albinegros. Colistas tras 13 jornadas de Liga, después de un verano abrazados a las promesas de éxito que justificaban la revolución del desarraigo en el vestuario. Pero pasado un tercio de la temporada, no hay ni éxito ni queda apenas raíz. Lo que hay es un shock. El Castellón es el único equipo de Primera, Segunda y Segunda B que todavía no ha ganado un solo partido. Es colista. «Cuando no ganas», dijo Guti ayer en sala de prensa, «lo emocional es lo más importante. Por supuesto estudiamos tácticamente al rival (el Alcoyano en este caso), pero sobre todo debemos estar preparados emocionalmente».



Objetivos

Frente a un entorno que habla más de cambios y fichajes que de otra cosa, Guti intentó subrayar los aspectos positivos de su equipo. «Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento de lo que hay, y estamos convencidos de ganar el próximo partido. El equipo me está gustando con dos delanteros, sin bandas específicas, que no las tenemos. Los últimos cuatro goles encajados, quitando Badalona, son dos de penalties y dos de rebotes. Son cosas que forman parte del juego», indicó.

Guti habló del futuro mercado de fichajes. «Cualquier club está continuamente viendo mercado, y ahí entiendo que la voz del entrenador tiene que ser escuchada». También tuvo palabras sobre el Alcoyano, el rival. «Ha alternado buenas actuaciones con otras no tanto. Intentará tener la pelota y nos apretará arriba seguro», avisó.