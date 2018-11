Primi Férriz: «Jugar en Castalia con tanto ambiente es una motivación»

Primi Férriz, defensa central ilicitano del Alcoyano, reconoció que la plantilla alicantina está con ganas de que llegue el domingo para jugar en un estadio donde se darán cita más de diez mil aficionados. «Tengo ganas de ir, jugar y ganar. He estado en contacto con Kilian (amigo suyo) y me ha pasado fotos del césped y del campo y es una motivación extra jugar en un estadio tan bonito y ante tanto público», dijo el joven zaguero. Piensa Primi que la afición del CD Castellón «les está presionando porque no les salen las cosas». Este joven futbolista ya jugó en Castalia siendo futbolista del Elche Ilicitano, en Tercera División.

Otra baja

El Alcoyano, 13.º en la tabla, tiene dos bajas para visitar al Castellón. Ya se sabía la del delantero canario Braulio Nóbrega, y ayer se conoció que el mediapunta bosnio Eldin Hadzic no llegará a tiempo porque el jugador ha recaído de su lesión. Por otra parte, el delantero Miguel Ángel Nieto ayer no se entrenó con el grupo por unas molestias y hoy será sometido a una última prueba para ver si puede llegar a tiempo para el duelo de mañana en Castalia.