El técnico Miguel Álvarez anuncia cambios en el once del Villarreal B

Miguel Álvarez dijo ayer que en el once del Villarreal B que se enfrente mañana al Ebro «van a haber cambios. No sé cuántos, pero seguro que los habrá». El jienense reconoció que «preparamos los partidos y no todos son iguales. Cada semana es un rival distinto y una superficie diferente. Nos preparamos para jugar en campos grandes o pequeños, y de césped natural o artificial». Además, el técnico del filial reconoció que «en estos momentos todos los futbolistas están a un gran nivel y no resulta fácil elegir a once». Y del rival dijo que «en verano pensé que iba a sar la revelación, tras quedar quintos la temporada pasada. Cambiaron de entrenador y ficharon a cuatro buenos jugadores. Pero quizá, al igual que al Ontinyent, la Copa del Rey les ha pasado factura por no contar con plantillas amplias».



Sin victorias en la Almozara

Uno de los pocos campos donde nunca ganó el Villarreal B en el Almozara de Zaragoza, donde juega el Ebro. Allí jugó dos veces el filial amarillo y las dos veces se conformó con arrancar un punto. Ahora toca vencer para defender el primer puesto que ocupa en la clasificación, con dos puntos de ventaja sobre el Lleida Esportiu, Atlético Baleares y Hércules. El conjunto maño en su feudo solo ha vendido una vez esta temporada y, a pesar de ocupar plaza de descenso, afrontará la cita de mañana (12.00 horas) con la fuerte moral de haber ganado en el campo del Ontinyent (0-2).