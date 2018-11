Compromís defiende que su apoyo a Brancal no mina el Pacte del Grau

Socialistas y Compromís afrontan su principal crisis interna del mandato por la situación judicial de la vicealcaldesa, Ali Brancal. El PSOE elude arroparla de acuerdo con el Código de Buen Gobierno, que fija el cese de un edil cuando es imputado -ahora investigado en la terminología introducida por un cambio legal-. Compromís no quiere darse por aludido con un código que impulso la propia formación en la pasada legislatura y sostiene que se debería aplicar en el momento de un encausamiento.

El portavoz de la coalición valencianista, Ignasi Garcia, defendió ayer que el apoyo de Compromís a la vicealcaldesa no mina el acuerdo de gobierno y, en unas escuetas declaraciones a este diario, aseguró que «el Pacte del Grau no corre ningún peligro».

El futuro de la vicealcaldesa se dirimirá en una comisión extraordinaria de Gobierno Abierto. PSOE y Compromís coinciden en reunirla cuanto antes, pero de momento dilatan su convocatoria, con lo que está en el aire que se pueda celebrar antes del pleno del próximo jueves. Esta comisión debe abordar un dictamen que determine si se ejecuta el Código de Buen Gobierno con Brancal.



Castelló en Moviment

De cara a esta cita, PP y Ciudadanos han manifestado que exigirán la salida de la concejala, mientras el PSOE no ha tomado todavía una decisión. Compromís ha conseguido el apoyo de Castelló en Moviment, que en una asamblea de este miércoles acordó que no se dan ahora las circunstancias para pedir la dimisión de Brancal. Este respaldo puede ser crucial para reforzar a la regidora en la comisión extraordinaria. Al respecto, Compromís y CSeM suman en la sesión los mismos representantes que el PP y Ciudadanos pero la presidencia de la misma tiene un voto de calidad que rompería el empate y corresponde a Ignasi Garcia. Así, Compromís y CSeM podrían conseguir la mayoría suficiente para avalar a Brancal siempre que el PSOE optara por una abstención, aunque eso no impediría llevar el debate sobre su cese al pleno, done los votos serán decisivos. La alcaldesa, Amparo Marco, le mostró la puerta esta semana a la vicealcaldesa esgrimiendo el código, pero el PSOE no ha clarificado el sentido de su voto.

El portavoz de la organización, Xavi del Señor, afirmó ayer que esperarán a escuchar las explicaciones de Brancal, pero trasladó unas impresiones favorables a la continuidad de la edil. «No hay que olvidar que todo esto responde a una estrategia del PP de presentar querellas a diestro y siniestro», subrayó Del Señor, quien sostuvo que si los presuntos hechos denunciados se hubieran producido ahora votarían en contra de Brancal pero recordó que se basan «en una supuestas pruebas guardadas en un cajón cuatro años».

La vicealcaldesa y el exconcejal y actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, declararon como investigados en julio por presunta malversación y falsedad como consecuencia de una querella del PP por un supuesto envío de propaganda electoral usando el servicio municipal de Correos en las europeas de 2014. Brancal y Nomdedéu han solicitado a la Audiencia Provincial la nulidad de las pruebas.