Un èxit de Compromís per a Castelló

Al març de 2016, Compromís i Podem vam encetar una campanya per tal de reclamar un tren de rodalia digne a les comarques del nord. Amb l'eslògan #RodaliaCastelló reivindicàvem canvis en els preus dels bitllets, els horaris, les freqüencies, la durada del trajecte o la recuperació de la bonificació en el bitllet d'anada i tornada. Però, sobretot, defensàvem que calia un rodalia que vertebrara el territori i permetera que milers de persones es pogueren desplaçar amb tren per anar a estudiar o a treballar.

Els primers fruits d'eixa reinvindicació que dignifica una miqueta més les comarques dels nord i els nostres serveis públics va arribar la setmana passada, amb l'ampliació de les freqüències d'aquests trajectes entre Vinaròs i Castelló, una millora que era més que necessària. L'èxit de la iniciativa de Compromís és també l'èxit dels milers de ciutadans que utilitzen aquest servei i és una motivació per a continuar el treball en matèria de transports i infraestructures.

I farà falta. Va ser el nou ministre de Foment, José Luis Ábalos, qui va presentar aquesta ampliació de freqüències. Ell mateix es va desdir respecte a la gratuïtat de l'AP7, una altra de les injustícies que sempre hem denunciat des de Compromís. El seu discurs tampoc no va esmentar el corredor mediterrani, una infraestructura indispensable per al nostre desenvolupament econòmic que ja fa molt de temps que hauria d'haver-se fet.

Les nostres reinvindicacions i el treball de la diputada Marta Sorlí i del diputat Joan Baldoví a Madrid són molt necessàries si volem un transport públic digne que realment cohesione el territori, no podem plantar-nos amb l'ampliació dels trens entre Castelló i Vinaròs. Cal seguir demanant un servei que garantisca a tots els valencians i les valencianes el dret a la mobilitat i els faça la vida més fàcil. Un rodalia que, a més, hauria de gestionar-lo la Generalitat, l'administració que coneix més de prop les seues necessitats.

Ara, cal exigir millores com en els preus o la freqüència dels trens i recuperar la bonificació de les tarifes d'anada i tornada, retallada pel Partit Popular. Ens cal seguir lluitant per uns mitjans de transport dignes, igual que ho hem fet fins aconseguir una llei autonòmica que garantira els drets i la dignitat de les persones LGTBI, un èxit de les polítiques d'igualtat que, aquesta setmana, ha culminat anys de treball, de reivindicació i ha posat fi a anys de patiment i de marginació per a aquests col·lectius. Perquè l'èxit de les nostres propostes serà l'èxit de tota la ciutadanía de les comarques de Castelló i del País Valencià.