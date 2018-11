Grupo UBE, una empresa en constante evolución

La multinacional japonesa Grupo UBE tiene en el polígono del Serrallo, en el Grau de Castelló, su sede corporativa para Europa y Latinoamérica, así como diversas plantas químicas e instalaciones industriales auxiliares. Se trata de UBE Corporation Europe, sociedad que en el año 1994 se hizo cargo de la histórica petroquímica castellonense.

El origen de las instalaciones castellonenses que en la actualidad son propiedad de Grupo UBE data de 1968, cuando las políticas de desarrollo industrial y apertura a la inversión extranjera en España propiciaron la construcción del complejo petroquímico de Castelló, con una refinería y una empresa productora de caprolactama, con capital de la americana Esso Chemical Co. Inc. y Banesto. Tras pertenecer a diversos grupos industriales y tras varios cambios de nombres, la multinacional química japonesa UBE Industries Ltd. adquirió en 1994 la fábrica de caprolactama, iniciando una etapa de modernización, crecimiento y diversificación del Grupo UBE en Castelló.

UBE Industries Ltd. se fundó en 1897 en la ciudad de Ube, en la prefectura de Yamaguchi, al sur de la isla japonesa de Honshu. Con una facturación de 6.050 millones de euros en el año fiscal y una plantilla en todo el mundo superior a los 10.700 empleados, cotiza en el Tokyo Stock Exchange desde 1949. Comenzó su andadura en el siglo XIX con la explotación de minas de carbón, y a lo largo del siglo XX incorporó nuevas actividades en los sectores de química y plásticos, energía, medio ambiente, cementos, materiales de construcción o maquinaria.

En la actualidad mantiene una línea constante de innovación y desarrollo con el fin de aumentar el valor añadido en los productos que pone al servicio de la industria.

Grupo UBE cuenta con una importante presencia industrial en Asia y un creciente desarrollo en América del Norte, Europa y Latinoamérica. Con una cuota de mercado próxima al 6 % UBE es el tercer mayor productor mundial de caprolactama (monómero del nylon o poliamida 6), además, su amplia cartera de productos especializados incluye también caucho sintético, poliimidas, químicos industriales, poliamidas, componentes de baterías electrónicas, membranas de separación de gases, cerámicas para la electrónica, química fina y componentes farmacéuticos, productos aislantes aeroespaciales, maquinaria de moldeo para la industria del automóvil, maquinaria para los sectores del acero o el cemento y un largo etcétera.

UBE Corporation Europe S.A. Unipersonal lidera la expansión en Europa y Latinoamérica del grupo, organizado en torno a las filiales, UBE Europe Gmbh en Dusseldorf (Alemania), UBE Latin America Serviços Ltda. en Sao Paulo (Brasil) y UBE México, (Ciudad de México), que se encargan de comercializar productos diversos provenientes de las empresas del grupo.

Tres lustros de actividad

En los últimos tres lustros y tomando como base la planta original de 20.000 tm/año de caprolactama, inaugurada en 1968 con el nombre de Productos Químicos Esso S.A., UBE ha impulsado el aumento de la capacidad de producción de caprolactama hasta las 100.000 tm anuales de hoy día, y la integración aguas abajo con un programa de inversiones en nuevos productos químicos derivados de la misma. Ello ha supuesto no sólo la creación de nuevos puestos de trabajo en Castelló, sino nuevas producciones con múltiples aplicaciones para la vida diaria como la caprolactama; poliamidas y copoliamidas (nylon); hexanodiol, pentanodiol y policarbonatodiol; sulfato amónico y ubesol 45.

En UBE el progreso diario está basado en la combinación de la experiencia de sus profesionales con diversas herramientas de gestión empresarial avanzada. En 1999 se obtuvo una primera certificación de calidad, renovada posteriormente según la norma internacional ISO 9.001: 2015. Desde 2008 el sistema de gestión ambiental cuenta también con la certificación ISO 14001: 2015, y desde 2013 la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad Laboral, con certificación Ohsas 18.001: 2007. Adicionalmente, la empresa se adhirió en 1994 al programa internacional Responsible Care, una iniciativa voluntaria y pública, exclusiva del sector químico, con el fin de conseguir una mejora continua de las empresas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. El compromiso de UBE con estos objetivos se manifiesta en el establecimiento de metas exigentes y la inversión de recursos financieros y humanos suficientes.

Seguridad

En los aspectos relativos a la seguridad, se ha incidido en la formación continua de los trabajadores, en el diseño de sistemas de producción intrínsecamente seguros y en la inversión en controles, alarmas automáticas y otras medidas físicas de protección. Como resultado de esta política, las plantas del grupo en Castelló fueron en 1990 pioneras en la Comunitat Valenciana con la adaptación a la directiva europea Seveso de los planes de seguridad internos, y UBE ha alcanzado unos índices de seguridad laboral prácticamente inigualados en España.

El complejo de Castelló tiene 450 empleos directos de alta cualificación, aparte de otros tantos indirectos e inducidos. La formación continua en aspectos técnicos, en seguridad, en gestión o en idiomas forma parte de las actividades diarias y la internacionalización de las actividades se ve reflejada en una plantilla, que cuenta con ciudadanos españoles, japoneses, alemanes, belgas, búlgaros, franceses, croatas o brasileños, reflejando el carácter multicultural y abierto de la empresa. En años recientes se ha producido una progresiva integración de la mujer en la empresa, pasando de representar un 10 % hace 12 años al 22 % actual.

Desde el año 2000 UBE dedica un creciente esfuerzo a las actividades de I+D, Existe un departamento de I+D de Plásticos de Ingeniería y otro de Química, con sus correspondientes laboratorios y un empleo conjunto de 30 personas. Los proyectos de investigación se centran en nuevas aplicaciones de los plásticos (desarrollo de terpolímeros, película de poliamida con altas propiedades retráctiles, o tubería de alta barrera para el fuel o el biodiésel), en nuevos productos y procesos de química orgánica (desarrollo de poliuretanos, de catalizadores, sustitución de componentes intermedios por otros no contaminantes...). La apuesta por la innovación permite también crear una sólida base de conocimiento técnico para intercambiar tecnología con otras empresas del grupo.

Empleo y formación

Además de contribuir a la sociedad desarrollando un entorno de empleo seguro, estable y cualificado, y de crear nuevos materiales con utilidad práctica en muchos aspectos diarios de la vida, desde la empresa se busca una mejor integración con la comunidad que la acoge. UBE investiga con diversas universidades y centros tecnológicos españoles, pero dedica un apoyo especial a la UJI a través del Patronato de su fundación Universidad–Empresa.

Muchos graduados de la misma, recientes y veteranos, forman parte de la plantilla y cada año numerosos estudiantes realizan prácticas en diversos departamentos, mientras que otros profesionales intervienen en cursillos y conferencias de la universidad. Igualmente, UBE apoya anualmente actividades culturales, formativas y asistenciales desarrolladas por diversos grupos y ONGs de la sociedad castellonense.