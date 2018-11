El Castellón recibe esta tarde al Alcoyano con las urgencias al límite. Es colista, ve diciembre de cerca, lleva trece jornadas y todavía no ha ganado. Aunque gane hoy por fin en Castalia, seguirá mínimo otra semana más en puestos de descenso. Atraviesa la peor racha sin victorias de su casi centenaria historia. Además su delantero estrella está lesionado y aún no ha marcado. El segundo entrenador del curso está con las urgencias al límite. La grada ha pedido en los últimos tiempos la cabeza del director deportivo. Hizo 17 fichajes en verano y a día de hoy el equipo campeón no aparece por ningún lado. El delantero con mejor media goleadora es el que ya estaba [Cubillas]. El centrocampista más fiable es el que ya estaba [Castells]. El mejor atrás es el portero Álvaro, que ya se conocía de Tercera, de temporadas pasadas.

El panorama es tal que lo mejor para el equipo es no pensarlo. Lo mejor es jugar y ganar, por mucho que sea así y nada cambie desde hace demasiadas semanas. El Castellón suspira por una victoria que no llega, porque sin victorias no gira la inercia de la temporada.

Guti relevó a Escobar en la cuarta jornada y por el momento no ha conseguido mejorar los números del anterior técnico. El club hace tiempo que peina el mercado de futuribles para fichar en enero. Por el momento Guti es el encargado de exprimir lo que tiene. Hoy pierde al lesionado Máyor, cuya ausencia en la delantera se compensará con el regreso de David Cubillas, sancionado la pasada semana. También vuelve del castigo el central Delgado, que recuperará la titularidad. Se intuye que Marc Castells volverá así a la medular, desplazando al banquillo a Caballero. Por delante, Kilian, José Carlos e Hicham aspiran a escoltar a la referencia de Cubillas en lo alto.

Enfrente estará el irregular Alcoyano, que viene de ganar al Hércules en su campo. Tendrá la baja del delantero Braulio, aunque recupera al atacante Óscar Díaz y al centrocampista Ogmba. Está en la media tabla, algo baja, pero sin las urgencias de los locales.