Vivancos encarrila la goleada

Josema Vivancos, por partida doble, Ahn June y Álex Millán firmaron la victoria de un Villarreal C muy superior al Villamarxant ayer en el Mini Estadi. Una victoria, la segunda consecutiva para el equipo de Pere Martí, que aúpa al equipo a una zona más cómoda de la tabla. En la parte alta.

El filial encarriló el partido a las primeras de cambio. Al segundo minuto, buen pase de Juan Agüero a Josema Vivancos y este, de buen derechazo, puso el 1-0. Tuvo que intervenir el arquero Guillem Joan para evitar el empate en el minuto 8, pero a partir de ahí el equipo de Pere Martí, con un juego rápido, vistoso y bien elaborado, logró anotar dos goles más.

Un error de la defensa y del portero del Villamarxant permitió al bigoleador Josema robarle el balón y anotar el 2-0 a puerta vacía. El tercero para los locales llegaría al filo del descanso. La acción nació desde el carril izquierdo, donde Goyo Medina asistió raso a Ahn June que, con calidad y tiro ajustado al palo opuesto al portero, marcó.

Mucho camino recorrido por el Villarreal C de cara a la segunda parte. El objetivo no era otro que sumar la segunda victoria consecutiva aunque su oponente no dio su brazo a torcer. Su técnico hizo dos cambios en el descanso y se convirtió en un monólogo el segundo tiempo. Sin claras ocasiones, pero con dominio total para el filial que en el minuto 78 amplió la cuenta con el gol del pichichi Álex Millán, que firmó su séptimo gol de esta temporada. Ahí murió el partido, aunque de falta directa en el minuto 90 Adri puso el 4-1 definitivo en el marcador y cerró la victoria.