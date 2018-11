Carlos López ya manda en el Deportivo B

Carlos José López García (Onda, 20 de julio de 1995) se ha convertido en uno de los jugadores de más peso en el filial del Deportivo, del grupo I de Segunda División B. El buen centrocampista cumple su segunda temporada en tierras gallegas. Salió del Castellnó en 2016 para buscar fortuna en la división de bronce del fútbol español. La campaña 2016-17 la empezó en L'Hospitalet y en enero emigró a tierras coruñeas. Allí suma 31 partidos de Liga, con 1.969, además de un gol once amarillas y una roja.

Formado en la cantera del Onda, en categoría juvenil se incorporó al fútbol base del Castellón, el curso liguero 2013-14. Llegó a debutar con el primer equipo en Tercera División. Demostró ser un gran futbolista, pero el equipo de la capital de la Plana estaba estancado en la cuarta categoría del fútbol español y él quería aspirar a más. Ser futbolista. De momento se labra el futuro en el filial del Deportivo.



El portero almenarense Jaume Doménech (Valencia) fue suplente en la anhelada victoria local del conjunto valencianista, que goleó al Rayo Vallecano (3-0).



No hubo jornada, pero sí partidos de Copa de la Reina. El Levante de Lucía Gómez superó en los penaltis al Granadilla Tenerife (2-3) tras empatar a cuatro y la castellonense jugó los 90 minutos. Además, la grauera Gemma Gili fue titular con el Barcelona en la victoria ante el Espanyol (2-0). Se disputaban los octavos de final y ambas pasaron de ronda.



El delantero borrianense Dani Escriche (Lugo) jugó los 31 último minutos del partido ganado en casa contra el Córdoba (2-1). El lateral zurdo vila-realense Fran García (Albacete) no participó en la victoria ante el Elche (0-1), al igual que el delantero castellonense Paco Montañés (Tenerife) en la victoria de su equipo contra el Rayo Majadahonda (2-1). Y el central de Vila-real, Pau Francisco Torres (Málaga), sumó los 90 minutos en la derrota ante el Extremadura (1-0).



El delantero vila-realense Raúl Asencio (Benevento) disputó el partido entero en el triunfo en casa contra el Perugia (2-1). El delantero nulense Sergi Canós (Brentford) sumó los noventa minutos en la derrota en casa contra el Middlesbrough (1-2). Y el mediocentro castellonense Pablo Hernández (Leeds United) completó los 90 minutos, marcó un gol y dio una asistencia en la victoria ante el Bristol City (2-0).



El portero de La Salsadella Jordi Palatsí (CyD Leonesa) jugó los 90 minutos en el empate contra el Burgos (1-1), mientras que el delantero castellonense Liberto Beltrán (CyD Leonesa) no jugó. El mediocentro ondense Carlos López (Deportivo B) sumó el partido completo en la derrota ante el Atlético de Madrid B (3-0). También jugó los 90 minutos el lateral zurdo vila-realense Sergio Segura (Navalcarnaro) en el triunfo ante la Ponferradina (1-0). Y no jugó el lateral bocasí David Fondarella (Las Palmas Atlético) en la victoria ante el San Sebastián de los Reyes (1-0).



El centrocampista castellonense Carles Salvador (Logroñés) compoletó los 90 minutos en el triunfo que su equipo logró en el último minuto del encuentro contra el Vitoria (1-0).

El portero vallero Emili Bernad (Valencia Mestalla) fue suplente en el empate en casa contra el Conquense (2-2), mientras que el delantero vilafamesino Carlos Esteve (Cornellà) no estuvo entre los citados para la victoria contra el Atlético Baleares (2-0). El central alqueriense Borja Vicent (Teruel) no jugó por sanción en el partido contra el Ontinyent. El portero vila-realense Salva de la Cruz (Ebro) sumó el partido completo en la victoria ante el Villarreal B (2-0). El extremo grauero Néstor Querol (Sabadell) disputó los 24 últimos minutos en la derrota en Lleida (3-2).

El centrocampista vilafamesino Marc Trilles (Lleida Esportiu) completó los 90 minutos en la victoria de su equipo ante el Sabadell (3-2) y siguen líderes. El extremo zurdo castellonense Iván Agudo (Badalona) saltó al campo en el minuto 63 en la derrota en casa contra el Peralada (0-1). El mediocentro de Castelló, Álex Felip (Ontinyent), no jugó en el empate en el campo del Teruel (1-1). El central moncofense Pol Bueso (Hércules) no jugó en la victoria ante el Ejea (2-0) y sí los 90 minutos el lateral castellonense Juanjo Nieto (Hércules).

El lateral vila-realense Migue Leal (Real Murcia) no jugó en la derrota ante el UCAM Murcia (2-1), equipo en el que el central vallero Cristian Galas jugó los 56 primeros minutos. El delantero betxinense Pau Franch (San Fernando) completó los 90 minutos en el empate en el campo del Granada B (1-1), y el portero segorbe Jorge Chanza (Ibiza) no estuvo citado en la goleada encajada ante el Cartagena (6-0).



El central almassorense David Guinot (Acero) sumó los 90 minutos en la derrota en el campo del Novelda (3-2). El extremo zurdo benicense Jesús López (Torre Levante) debutó con su nuevo equipo con derrota ante el Alzira (1-2). Jugó el partido completo. También lo jugó todo el central castellonense Álvaro Gómez (Torre Levante), mientras que el portero de Castelló, Carlos Sabater (Torre Levante), fue suplente y no jugó. Y el delantero vinarocense Jaime Miralles (Alzira) disputó los 90 minutos en el triunfo ante el Torre Levante (1-2).

El mediocentro vila-realense Jordi Marenyà (Atlético Saguntino) se estrenó con su nuevo equipo jugando 50 minutos y vio amarilla en la derrota en el campo del Olimpic (1-0). Además, el centrocampista almenarense Ximo Forner completó el partido, mientras el mediocentro segorbino Borja Tárrega saltó al campo en el minuto 75, y donde no jugó el central castellonense Arturo Navarro. El portero benicarlando Óscar Fornés (La Nucía) jugó el partido completo en la victoria ante el Jove Español (3-0).

El extremo benicarlando Alexandre Rodríguez (Atl. Tomelloso) no jugó por lesión en la derrota ante el Calvo Sotelo (0-1). No jugaron con el Extremadura B ni el delantero almassorense Víctor Felip ni el lateral castellonense Patxi Dávila. El central vila-realense Diego González (Betis B) sumó los 90 minutos en la derrota contra el Algeciras (1-0). El portero vinarocense Ximo Miralles (Alcorcón B) fue suplente con el primer equipo en el campo del Tenerife (2-1). El lateral borrianense Kike Ferreres (Formentera) completó el partido en el empate en casa contra el Poblense (0-0). Y el extremo castellonese Iván Sales (Linares) no jugó en el empate contra El Palo (1-1).



El delantero almenarense Charly Gracia (Recambios Colón) no participó en el empate de si equipo en casa contra el Utiel (0-0). El mediocentro castellonense Chicle (Alginet) jugó el partido completo y marcó un gol en el empate ante el Montesión (2-2). Y el centrocampista vila-realense David Viciedo (El Esparragal) sumó los 90 minutos en el empate en casa (2-2) ante el Jumilla B.



El lateral vila-realense Á lex Sánchez (Racing Algemesí) no jugó en la derrota en casa contra el Real Murcia (0-1). El lateral vilanovense Pablo Guimerá (Celta) no jugó en la goleada en el campo del Pontevedra (1-4). El portero ondense Oriol José Bellés (Diocesano) fue suplente en la victoria de su equipo en el campo del Rayo Majadahonda (1-3). El delantero de Ares del Maestre Marc Pitarch (Eibar) jugó 58 minutos en el empate contra el Valvanera (2-2), y el extremo de Atzeneta, Nacho Gimeno, los 74 primeros minutos.



El portero vila-realense Vicent Gil (Valencia) fue suplente en la victoria en el campo del Don Bosco (0-2) y además su equipo se aúpa en el liderato.