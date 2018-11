Guillem Badenes: «Mi objetivo es ser portero profesional»

«Mi objetivo no es jugar todos los minutos y sí trabajar para seguir creciendo. Mi objetivo a largo plazo es ser portero profesional y eso no significa que tenga que jugar todos los partidos en Tercera, sino que debo mejorar y aprender». Es la gran reflexión que hizo el joven portero Guillem Joan Badenes Mechó (La Vilavella, 4 de mayo de 1999). Aún en edad juvenil, el domingo debutó en Tercera División con el Villarreal C, donde comparte vestuario con otros dos magníficos guardametas: Marc Vidal y Josele Martínez.

«Este sé que será uno de los años más complicados a nivel personal. Somos tres porteros y los técnicos nos están controlando bien para que juguemos todos. Los tres estamos trabajando muy bien y cualquiera puede jugar de titular a un gran nivel y contra cualquier rival», destacó el joven cancerbero. «No toca otra que seguir trabajando para ganarme la confianza del entrenador», agregó el futbolista, también estudiante de Biología.

Asimismo, Guillem Badenes habló de lo bien que está funcionando el Villarreal C esta temporada, que ya es octavo en clasificación. «Llevamos una buena dinámica. Es cierto. La motivación del equipo es del 100% y estamos todos muy conectados y metidos en el trabajo. Por eso va todo tan bien», destacó. Él ha notado el cambio de la División de Honor a la Tercera División. «Se nota el cambio. Jugamos contra gente muy veterana, con mucha experiencia y más calidad, aunque quizá no tan bien a nivel físico. El salto es muy diferente», dijo.